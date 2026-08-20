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Yurt Dışında Yatırımlar Artıyor

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Yurt dışında yerleşik kişiler, hisse senedi ve ÖST alırken DİBS sattı, yatırım stoku yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 176,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 445,9 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) alırken 306,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 176,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 445,9 milyon dolarlık ÖST aldı, 306,2 milyon dolarlık DİBS satışı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 14 Ağustos haftasında 40 milyar 779,5 milyon dolardan 41 milyar 721,6 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 488,7 milyon dolardan 18 milyar 143 milyon dolara düşerken ÖST stoku da 4 milyar 74,4 milyon dolardan 4 milyar 503,7 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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