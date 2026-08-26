Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı - Son Dakika
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Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı

Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı
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Adana otogarında yakalanan yabancı uyruklu 2 kadının midesinde, 140 kapsül halinde toplam 1,5 kilo metamfetamin tespit edildi. Kadınlar ile yanlarındaki 2 şüpheli, tutuklandı.

Adana Otogarı’nda düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu maddeyi midelerinde taşıdığı belirlenen yabancı uyruklu 2 kadın ile yanlarındaki 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin midelerinden tıbbi müdahaleyle 140 kapsül halinde 1,5 kilo metamfetamin çıkarıldı.

UYUŞTURUCU TAŞIDIKLARI İDDİASIYLA TUTUKLANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu 2 kadının kente uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik takibe alınan kadın şüphelilerin Adana Otogarı’na ulaştığı ve burada kendilerini karşılayan 2 kişiyle buluştuğu tespit edildi.

Buluşma anında düğmeye basan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı

RÖNTGEN'DE KAPSÜLLER ORTAYA ÇIKTI

Uyuşturucunun beden içi yöntemle taşındığından şüphelenen ekipler, kadın zanlıları hastaneye sevk etti. Çekilen röntgen filmlerinde şüphelilerin midelerinde çok sayıda yabancı cisim olduğu saptandı. Hastanede yapılan tıbbi müdahale sonucu 2 kadının midesinden 140 kapsül içerisinde toplam 1,5 kilo metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın toplam 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı
Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Midelerinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan 2 kadın tutuklandı - Son Dakika
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