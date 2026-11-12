Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 36,9 milyon dolarlık DİBS alıp 143,1 milyon dolarlık ÖST sattı. Hisse senedi stoku 32 milyar 266,2 milyon dolara yükselirken DİBS ve ÖST stokları geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi, 36,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken 143,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi, 36,9 milyon dolarlık DİBS aldı, 143,1 milyon dolarlık ÖST sattı. Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 6 Kasım haftasında 31 milyar 323,1 milyon dolardan 32 milyar 266,2 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 829,9 milyon dolardan 15 milyar 797,4 milyon dolara indi. ÖST stoku ise 2 milyar 670,6 milyon dolardan 2 milyar 513,9 milyon dolara geriledi.

Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiFinansBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
30 yılın bereketi Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı 30 yılın bereketi! Tonlarca palamut ücretsiz dağıtıldı
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz Tarihi mesaj geldi İki ülkenin birleşmesi artık kaçınılmaz! Tarihi mesaj geldi
15:13
AK Parti, Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, Genel Sağlık Sigortası borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:03
Malatya’da kadın polise bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilen kız çocuğu yakalandı
Malatya'da kadın polise bıçakla saldırmaya çalıştığı iddia edilen kız çocuğu yakalandı
15:03
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
14:42
21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi
21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi
14:09
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 15:18:08. #.0.3#
SON DAKİKA: Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 367,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android