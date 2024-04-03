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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), martta madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19, imalatta yüzde 58,92 ve su temininde yüzde 66,23 artış kaydederken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 düşüş yaşandı. Yİ-ÜFE, bir önceki aya kıyasla yüzde 3,29, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,59, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,28 artış gösterdi. Ara mallarında yüzde 53,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,44, enerjide yüzde 11,55 ve sermaye mallarında yüzde 68,11 artış görüldü.

03.04.2024 10:19
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), martta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19, imalatta yüzde 58,92 ve su temininde yüzde 66,23 artış kaydederken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,29, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,59, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,28 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19, imalatta yüzde 58,92 ve su temininde yüzde 66,23 artış yönünde olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 53,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,44, enerjide yüzde 11,55 ve sermaye mallarında yüzde 68,11 artış görüldü.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35, imalatta yüzde 3,46 ve su temininde yüzde 2,64, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,43 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,45, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,43, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,31, enerjide yüzde 0,7 ve sermaye mallarında yüzde 3,37 artış görüldü.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı3,3571,19
İmalat3,4658,92
Elektrik, gaz1,43-18,92
Su temini2,6466,23
(Sürecek)

Kaynak: AA

Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Arttı - Son Dakika

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