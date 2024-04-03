Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), martta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19, imalatta yüzde 58,92 ve su temininde yüzde 66,23 artış kaydederken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,29, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,59, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,28 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 71,19, imalatta yüzde 58,92 ve su temininde yüzde 66,23 artış yönünde olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,92 azalış gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 53,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,44, enerjide yüzde 11,55 ve sermaye mallarında yüzde 68,11 artış görüldü.
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,35, imalatta yüzde 3,46 ve su temininde yüzde 2,64, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,43 artış oldu.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,45, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,43, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,31, enerjide yüzde 0,7 ve sermaye mallarında yüzde 3,37 artış görüldü.
|Sektörler/Alt Gruplar
|Aylık (Yüzde)
|Yıllık (Yüzde)
|Madencilik ve taş ocakçılığı
|3,35
|71,19
|İmalat
|3,46
|58,92
|Elektrik, gaz
|1,43
|-18,92
|Su temini
|2,64
|66,23
Son Dakika › Ekonomi › Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Arttı - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yıllık yüzde 68,50 artış gösterdi. Ayrıca, giyim ve ayakkabı en az artış gösteren ana grup olurken, eğitim ise en yüksek artışın olduğu grup oldu. Alkollü içecekler ve tütün ise bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup oldu. Özel kapsamlı TÜFE göstergesi ise yıllık yüzde 71,89 artış gösterdi. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise mart ayında yıllık yüzde 51,47 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalan grup oldu. Yİ-ÜFE ise imalat ürünlerinde yıllık yüzde 58,92 artış gösterdi.
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