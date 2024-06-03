Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Mayıs Ayında Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Mayıs Ayında Arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Mayıs Ayında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), mayısta madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 75,84, imalatta yüzde 60,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,38 ve su temininde yüzde 75,86 artış gösterdi. Ayrıca, Yİ-ÜFE, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,87, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi.

03.06.2024 10:19
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), mayısta yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 75,84, imalatta yüzde 60,31 elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,38 ve su temininde yüzde 75,86 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,96, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,87, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57,68 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 75,84, imalatta yüzde 60,31, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,38 ve su temininde yüzde 75,86 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 55,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 64,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,12, enerjide yüzde 43,74 ve sermaye mallarında yüzde 63,51 artış görüldü.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,34, imalatta yüzde 1,44, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,32 ve su temininde yüzde 6,24 yükseliş gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 1,44, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,43, enerjide yüzde 3,32 ve sermaye mallarında yüzde 1,34 artış görüldü.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı2,3475,84
İmalat1,4460,31
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı7,3221,38
Su temini6,2475,86
(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Mayıs Ayında Arttı - Son Dakika

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