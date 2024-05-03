Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Nisanda Arttı

Ekonomi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), nisanda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 74,68, imalatta yüzde 60,03 elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,79 ve su temininde yüzde 66,71 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,61, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 55,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,83 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 74,68, imalatta yüzde 60,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,79 ve su temininde yüzde 66,71 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 54,88, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,83, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,35, enerjide yüzde 29,84 ve sermaye mallarında yüzde 66,33 artış görüldü.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,51, imalatta yüzde 3,26, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,30 ve su temininde yüzde 1,93 yükseliş gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,95, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,63, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,77, enerjide yüzde 5,08 ve sermaye mallarında yüzde 1,98 artış görüldü.

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (Yüzde) Yıllık (Yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı 4,51 74,68 İmalat 3,26 60,03 Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı 7,30 4,79 Su temini 1,93 66,71 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA