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Yurtiçi Kargo 18'inci bölge müdürlüğünün açılışını yaptı - Son Dakika

Yurtiçi Kargo 18'inci bölge müdürlüğünün açılışını yaptı

08.11.2021 13:10
Yurtiçi Kargo 18'inci bölge müdürlüğünün açılışını yaptı

Yurtiçi Kargo, 18'inci bölge müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi.

Yurtiçi Kargo, 18'inci bölge müdürlüğünün açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni açılan Başkent Bölge Müdürlüğü ile Yurtiçi Kargo'nun Ankara'daki bölge müdürlüğü sayısı 2'ye çıkarken, şirketin toplam bölge müdürlüğü sayısı 18'e yükseldi.

Ekim ayında İstanbul Esenyurt'ta Türkiye'nin en büyük otomasyonlu transfer merkezinin açılışını yaparak şirketin taşıma kapasitesini de ciddi ölçüde artıran Yurtiçi Kargo, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Salgın, dönemi ile birlikte artan kargo ihtiyacı karşısında yeni açılanlarla birlikte 1.000'den fazla birim sayısına ulaşan ve personel sayısı da 18 bini aşan Yurtiçi Kargo, Ankara'daki yeni bölge müdürlüğünün açılışını Arıkanlı Holding Genel Koordinatörü Hakan Subaşı ve Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol'un katılımıyla gerçekleştirdi.

"Kapasitemizi artıracak yatırımlara hız verdik"

Açıklamada yeni bölge müdürlüğünün açılışındaki konuşmasına yer verilen Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, "Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmayı her zaman birinci vazifemiz olarak görerek yatırımlarımıza yön veriyoruz. Bu amaçla son iki yılda yaptığımız yatırımları hızlandırarak kapasitemizi yaklaşık iki katına çıkardık." ifadelerini kullandı.

Yeni bölge müdürlüğü ile birlikte birim sayısını ve istihdam ettikleri personel sayısını da artırmayı sürdüreceklerini aktaran Önyol, "Pandemi döneminden öncesine kıyasla konut bölgelerindeki kargo yoğunluğu önemli oranda artış gösterdi. Biz de Yurtiçi Kargo olarak bu alanlardaki birim sayımızı artırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkent Bölge Müdürlüğü'müzün açılma kararı da bu amaçla operasyonlarımızı geliştirmemiz adına büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yurtiçi Kargo'nun yatırımlarının devam edeceğini bildiren Önyol, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay İstanbul'da açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni transfer merkezimizle Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise sayılı otomasyon sistemine sahip transfer merkezini ülkemize kazandırdık. Salgının Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından kısa bir süre sonra harekete geçerek aylar içerisinde Teslimat Noktaları, YK Plus Parça Başı Dağıtım Sistemleri, Akıllı Kargo Dolapları, Kontrol Sende gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Elbette bunlar bizim için yeterli değil. Müşterilerimize verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak amacıyla yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İstanbul'da açılan otomasyonlu transfer merkezimizin dışında mevcut transfer merkezlerimizde de dönüşüm başlattık. Dosya sorter'larımız bazı transfer merkezlerinde hizmet vermeye başladı. Bu projeleri devam ettirerek tüm transfer merkezlerimizin dönüşümünü gerçekleştirerek kapasitemizi daha yukarılara çıkaracağız."

Arıkanlı Holding Genel Koordinatörü Hakan Subaşı da "Yeni açılan Başkent Bölge Müdürlüğümüz ile Yurtiçi Kargo'nun başarılarına yenilerini ekleyeceğine güvencem tamdır. Yeni bölge müdürlüğümüzün şirketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ankara, Fatih, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurtiçi Kargo 18'inci bölge müdürlüğünün açılışını yaptı - Son Dakika Ekonomi


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