Yurtiçi Kargo, kargo sektöründe müşteri memnuniyeti lideri seçildi

Şikayetvar.com tarafından her yıl açıklanan Müşteri Deneyim Endeksi raporuna göre, Yurtiçi Kargo 2023 yılında da kargo sektörünün müşteri memnuniyeti en yüksek markası seçildi.
Tüketici çözüm platformu Şikayetvar, her yılın başında bir önceki yıl içerisinde kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre, yılın en kusursuz müşteri deneyimine sahip markalarını belirliyor. Kullanıcıların, hizmet aldığı markalarla ilgili şikayetlerini yazdığı, şikayet sonrasında alınan aksiyonları da puanladığı bir sisteme sahip olan platform, her yıl on binlerce müşterinin geri bildirimleriyle oluşan kusursuz müşteri deneyimine sahip markaları ilan ediyor.
Bu yılın sonuçlarına göre Yurtiçi Kargo, müşteri memnuniyeti sıralamasında bu yıl da beşinci kez üst üste kargo sektörünün en başarılı markası oldu.
Alınan birincilik ödülüyle ilgili açıklamalarda bulunan Yurtiçi Kargo Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan "Hayata geçirdiğimiz operasyonel yatırımların karşılığını alabilmek bizi her zaman mutlu ediyor. Tüm müşterilerimize teşekkür ederiz" dedi.
"Yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz"
Kargo sektöründe müşteri memnuniyeti sağlamanın diğer sektörlere göre çok daha fazla değişkeni olduğunu ifade eden Canatan, başarının, farklı disiplinleri ahenk içerisinde birleştirebilmekte olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:
"Şirket olarak hem IT alanında hem personel eğitimi alanında hem de otomasyonlu operasyonel projeler alanında yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Sahada görev yapan kurye arkadaşımızdan, otomasyon sistemlerini kodlayan yazılımcımıza kadar hepimiz aynı hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Bu hedefimiz de söz verdiğimiz gibi, tam bir müşteri memnuniyetini sağlamaktır.
Bu doğrultuda, içinde bulunduğumuz dönemde hem kamuoyu tarafından hali hazırda hızı ve kalitesi ile tanınan Yurtiçi Kargo'nun çok daha iyi bir noktaya ulaşması amacıyla robotik ve otomasyon projelerine ağırlık veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde açtığımız Eskişehir Otomasyonlu Transfer Merkezi sonrasında bu yıl içerisinde otomasyon merkezlerinin amiral gemisi olarak ifade edilebilecek bir merkezi Ankara'da açacağız. Saatte 50 - 60 bin kargonun robotik ve otomasyon sistemleri ile ayrıştırılacağı bu merkezi bu yıl içinde sektöre kazandırmış olacağız." - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Yurtiçi Kargo, kargo sektöründe müşteri memnuniyeti lideri seçildi - Son Dakika
Akaryakıtta EPDK'nın geçtiğimiz gün duyurduğu indirim pompaya yansıdı. Bu gece itibarıyla benzin 76 kuruş, motorin ise 1 lira 10 kuruş ucuzladı. İstanbul'da benzinin litresi 40 lira 46 kuruşa Ankara'da ise 41 lira 16 kuruşa düştü. Motorin ise İstanbul'da 42 lira 4 kuruşa, Ankara'da ise 42 lira 8 kuruşa indi.
Venezuela'nın Bolivar eyaletinde kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde göçük meydana geldi. Göçüğün heyelandan kaynaklandığı belirtilirken, faciada en az 30 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 100 kişinin toprak altında mahsur kaldığı belirtilirken, bölgeye helikopterle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yunanistan Kupası yarı finali rövanşında tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, penaltılarda PAOK'u eleyerek finale çıktı. PAOK'un penaltı atışlarındaki son vuruşunu gerçekleştiren Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Mbwana Samatta ayağının kayması nedeniyle topu dışarı attı. Kaçan golle rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, ''Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana'' dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?