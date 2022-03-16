Vodafone, yüzde 100 dijital başvuru sürecini başlattı - Son Dakika

Vodafone, dijital müşteri deneyiminde yeni bir dönem başlattığını duyurdu. Faturalı hattını Vodafone'a taşımak ya da yeni faturalı hat başvurusunda bulunmak isteyen kullanıcılar, bu işlemleri 'Vodafone Yanımda' mobil uygulaması üzerinden yüz tanıma ve Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi ile yapabecek. Müşterilere yüzde 100 dijital ve evraksız bir hizmet sunan şirket, aynı zamanda onlinedan yapılan başvurulara özel ayrıcalıklar da sunduğunu aktardı.

Yeni hizmet kapsamında, faturalı hattını Vodafone'a taşımak ya da yeni faturalı hat başvurusunda bulunmak isteyen kullanıcılar, bu işlemleri 'Vodafone Yanımda' mobil uygulaması üzerinden yüz tanıma ve Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisi ile evraksız bir şekilde yapabiliyor. Daha önce Vodafone Simple ile müşterilerle buluşan bu teknolojiyi artık Vodafone'a geçmek isteyen herkes kullanabiliyor. Şirket, müşterilerine yüzde 100 dijital bir deneyim ve online başvurulara özel yüzde 15 indirim fırsatı da sunuyor.

ŞAHİN: DİJİTAL MÜŞTERİ DENEYİMİNDE YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ

Yeni hizmeti değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla müşteri davranışları da değişti. Dijital teknolojilere ve online platformlara ilgi arttı. Numara taşıma ve hat başvurusu işlemleri için dijital kanallara talebin arttığını gözlemliyoruz. Bu tespitten hareketle, uçtan uca dijital müşteri deneyimi hedefimiz doğrultusunda bir adım daha atarak, müşterilerimize hat başvurusu ya da numara taşıma işlemlerini 'Vodafone Yanımda' uygulamamız üzerinden yüz tanıma ve Yakın Alan İletişimi teknolojisi ile evraksız bir şekilde yapma kolaylığı sunuyoruz. Daha önce Vodafone Simple ile müşterilerle buluşan bu teknolojiyi artık Vodafone'a geçmek isteyen herkes kullanabiliyor. Yeni hizmetimizle, Vodafone'a geçmek isteyen kullanıcılara en iyi dijital deneyim, online'a özel indirimle en iyi fiyat ve hızlı teslimat ayrıcalıklarını bir arada sağlıyoruz."

NASIL UYGULANIYOR?

Yeni hizmetten yararlanmak için 'Vodafone Yanımda' uygulamasına giriş yapıldıktan sonra 'Hattımı Vodafone'a Taşı' ya da 'Yeni Hat Al' seçeneğine tıklanıyor. Adres ve e-posta bilgileri girildikten sonra biyometrik kimlik doğrulama aşamasına geçiliyor. Kimlik fotoğrafı, kullanıcı fotoğrafı ve beyan metninin okunduğu video kaydının uygulamaya girilmesinin ardından başvuru tamamlanıyor. Başvurusu alınan müşteriye en hızlı şekilde yeni hattı teslim ediliyor. Yeni SIM kartını uygulama üzerinden aktif hale getiren kullanıcı, sözleşme onayı verip imzasını attıktan sonra hattını kullanmaya başlayabiliyor.