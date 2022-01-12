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Yüzde 70'e varan indirimlerle 'Moda ve Alışveriş Festivali' kadınların ilgi odağı oldu - Son Dakika

Yüzde 70'e varan indirimlerle 'Moda ve Alışveriş Festivali' kadınların ilgi odağı oldu

12.01.2022 15:55
Yüzde 70'e varan indirimlerle 'Moda ve Alışveriş Festivali' kadınların ilgi odağı oldu

Ankara'da düzenlenen Moda ve Alışveriş Festivali, uygulanan yüzde 70'e varan indirimlerle kadınlardan büyük ilgi gördü.

Ankara'da düzenlenen Moda ve Alışveriş Festivali, uygulanan yüzde 70'e varan indirimlerle kadınlardan büyük ilgi gördü.

Başkent Festival tarafından düzenlenen Moda ve Alışveriş Festivali, Ankaralıların ilgi odağı oldu. Festivalde bulunan markaların yüzde 70'lere varan uyguladığı indirimler fuara gelen kadınların yüzünü güldürdü. Altınpark Fuar Alanı'nda açılışı gerçekleştirilen festival, 16 Ocak tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor.

"Kadınlar alabileceği bütün ürünleri burada bulabilirler"

Fuara olan ilgiden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Başkent Festivali'nin kurucusu Türkan Eraslankılıç, " Türkiye'nin birçok şehrinden firmalarımız fuara geldi. Bunlar marka değeri çok yüksek olan firmalar ve sosyal medyada çok güçlü olan firmalar. Burada Ankara'daki takipçileri ile buluşmak istiyorlar. Sosyal medyada sattıkları bütün ürünleri hanımlara göstermek için buraya geldiler. Kadınlar markaların ürünlerini kendi mağazalarından aldıkları fiyatların yüzde 70 indirimli haliyle buradan alabiliyorlar. Ben çok uzun zamandır Ankara'da bu organizasyonu yapıyorum. Ankaralı kadınlar bunu çok bekliyordu. Aslında onlar bana baskı yapıyor, 'Türkan Hanım neden festival olmuyor' diye. Hem kadınların baskı yapması hem de firmaların istemesi nedeniyle bu organizasyonu düzenliyorum. Kadınlar alabileceği bütün ürünleri burada bulabilirler" diye konuştu. - ANKARA

Yüzde 70'e varan indirimlerle 'Moda ve Alışveriş Festivali' kadınların ilgi odağı oldu
Yüzde 70'e varan indirimlerle 'Moda ve Alışveriş Festivali' kadınların ilgi odağı oldu
Yüzde 70'e varan indirimlerle 'Moda ve Alışveriş Festivali' kadınların ilgi odağı oldu
Yüzde 70'e varan indirimlerle 'Moda ve Alışveriş Festivali' kadınların ilgi odağı oldu
Yüzde 70'e varan indirimlerle 'Moda ve Alışveriş Festivali' kadınların ilgi odağı oldu

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alışveriş, Festival, Ankara, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüzde 70'e varan indirimlerle 'Moda ve Alışveriş Festivali' kadınların ilgi odağı oldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yüzde 70'e varan indirimlerle 'Moda ve Alışveriş Festivali' kadınların ilgi odağı oldu - Son Dakika
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