Yüzer Nükleer Santrali'nden 390 Bin Ton Sera Gazı Tasarrufu

Ekonomi

Akademik Lomonosov Yüzer Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) devreye alındığı 2019'dan bu yana 390 bin ton sera gazı emisyonu önlendi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bilim insanları tarafından tasarlanan yüzer NGS, Chaun-Bilibino enerji merkezi için güvenilir ve kesintisiz enerjisi sağlıyor.

Akademik Lomonosov'un ilk kez 14 Eylül 2009'da Rusya'nın Murmansk kentinden yola çıkıp Pevek kentinde demir atması Çukotka bölgesi için önemli bir adım olmuştu.

Yüzer NGS aynı zamanda, ülkenin ücra bölgelerinin sürdürülebilir kalkınmasına giden yolda önemli bir atılım ve küresel enerji üretiminde yeni bir kilometre taşı oldu.

Aralık 2019'da devreye alınmasından bu yana yüzer NGS, Temmuz 2020'den Ağustos 2024'e kadar 905 milyon kilovatsaat elektrik ve 295 gigakalori ısı üretti.

Bu miktarda düşük karbonlu nükleer enerji üretimi, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması halinde oluşabilecek yaklaşık 390 bin ton sera gazı emisyonunun önüne geçilmesini sağladı.

Yüzer NGS Direktörü Victor Yelagin, Akademik Lomonosov'un devreye alınmasının yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yüzer NGS, güvenilir ve verimli olduğunu kanıtlamıştır. Küçük ölçekli nükleer enerji teknolojisinin önemli bir amiral gemisi olmuştur. Rosatom'un bünyesindeki Rosenergoatom AŞ, faaliyet gösterdiği diğer bölgelerde olduğu gibi Pevek'te de yerel halkın yaşam kalitesini artırmak için pek çok sosyal girişimi hayata geçiriyor. Bu yıl Şehir Eğitim Merkezi'nin salonunu, iç ve dış ısıtma ve su tedarik sistemlerini yeniledik. Ayrıca bilgisayar ve ofis ekipmanları da bağışlıyoruz. Bununla beraber kapalı bir buz pateni pisti inşa edilmesi için 75 milyon ruble bağışta bulunduk. Müteahhit seçildi, pist önümüzdeki yıl hazır olacak."

Rusya, Kuzey Kutbu bölgelerinin gelişiminde öncelik veriyor

Rosatom, küçük nükleer enerji santrallerinin inşası ve işletilmesinde küresel liderlerden biri olarak öne çıkıyor.

Yüzer NGS'nin Kuzey Kutbu ve Uzak Kuzey'de başarılı şekilde işletilmesi, bu teknolojinin ulaşılması zor, izole alanlardaki uygulanabilirliğini ortaya koyuyor.

Rosatom, yüzer NGS'nin yanı sıra Yakutistan'da en yeni RITM-200 tipi reaktöre sahip kara tabanlı bir küçük nükleer santral de inşa ediyor.

Açıklamaya göre, Rus hükümeti, Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgelerinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine öncelik veriyor.

Kuzey Deniz Rotası'nın kargo kapasitesinin arttırılması, kargo teslimat hedeflerine ulaşılması açısından büyük önem taşıyor.

Bu kargo koridorunu genişletmek için düzenli kargo hizmetlerini hayata geçiren Rosatom, yeni nükleer buzkıranlar inşa ediyor ve altyapıyı yeniliyor.

Rosatom'un bünyesindeki şirketler de bu çalışmalara büyük katkıda bulunuyor.