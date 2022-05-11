Yüzlerce gence iş imkanı doğacak - Son Dakika
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Yüzlerce gence iş imkanı doğacak

11.05.2022 17:21
Yüzlerce gence iş imkanı doğacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden fabrika binası inşaatında incelemelerde bulundu.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yapımı devam eden fabrika binası inşaatında incelemelerde bulundu. Betonarme aksamı büyük oranda tamamlanan fabrika binası hizmete sunulduğunda, yüzlerce gence istihdam imkanı doğacak.

Sosyo ekonomik yönden Şanlıurfa'nın en dezavantajlı ilçesi olan Eyyübiye'nin kaderini değiştirmek için projeler üreten ve uygulamaya koyan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçenin genç nüfus potansiyelinin en büyük sorununun işsizlik olduğunu, bu sorunu çözmek için kamunun tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda başlayan kazı ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, betonarme kısımlarının imalatına başlanan fabrika binasındaki gelişmeleri yakından takip eden Başkan Kuş, dün yaptığı incelemelerde yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İnşaat çalışmasını bir an önce tamamlayıp, fabrika binalarını faal hale getirmek istediklerini dile getiren Başkan Kuş, "Seçildiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Sahada en çok karşılaştığımız sorun istihdam idi. Eyyübiye Belediyesi olarak istihdama katkı sunma noktasında taahhütlerimiz vardı. Şu anda Başkan Yardımcımız ve Meclis Üyemizle birlikte fabrika inşaatımızda detaylı incelemelerde bulunduk. İnşallah çok yakın zamanda yapımını tamamlamış ve Eyyübiyeli kardeşlerimle açılışını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Projenin hayata geçmesiyle istihdam olanağı sağlamak adına çok büyük bir adım atmış olacaklarını kaydeden Başkanı Kuş, "Tabi ki yetmez, 32 şehirden büyük ve istihdam anlamında belki Türkiye'nin en dezavantajlı ilçesi olan Eyyübiye'de hep istihdam dedik. Yine bunu sağlamak adına başlattığımız sera projesi de tamamlanma aşamasında. İnşallah 15-20 gün içinde seramızın da açılışını Eyyübiyeli kardeşlerimle gerçekleştireceğiz. Orada da yüzlerce gencimize istihdam sağlayacağız" diye konuştu.

Eyyübiye Belediyesinin diğer yatırımları hakkında da bilgiler veren Başkan Kuş, tamamlanan ve açılışa hazırlanan yarı olimpik yüzme havuzu, Süleymanşah Gençlik Merkezi, Eyyüp Nebi Etüt Merkezi, üç adet yeni park ve bölgenin en büyük Millet Bahçesi'nin açılışını yapmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Direkli Mahallesinin ihtiyacı olan kapalı semt pazarı inşaatını da tamamladıklarını ve önümüzdeki günlerde hizmete sunacaklarını kaydeden Başkan Mehmet Kuş, katı atık geri dönüşüm merkezi projesine başladıklarını, halkın tüm kesimlerine hitap eden onlarca projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti. - ŞANLIURFA

Yüzlerce gence iş imkanı doğacak
Yüzlerce gence iş imkanı doğacak
Yüzlerce gence iş imkanı doğacak
Yüzlerce gence iş imkanı doğacak

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Mehmet Kuş, Şanlıurfa, İstihdam, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüzlerce gence iş imkanı doğacak - Son Dakika


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