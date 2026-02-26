Yüzyılın Konut Projesi'nde Kura Çekilişi Denizli'de Gerçekleşecek - Son Dakika
Son Dakika

Yüzyılın Konut Projesi'nde Kura Çekilişi Denizli'de Gerçekleşecek

Yüzyılın Konut Projesi\'nde Kura Çekilişi Denizli\'de Gerçekleşecek
26.02.2026 15:54
AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Denizli'deki hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişinin 27 Şubat 2026'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini açıkladı. Proje, dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Denizli hak sahiplerinin belirleneceği kura çekiliş töreninin müjdesini verdi.

Denizli'de binlerce aileyi ev sahibi yapacak olan 500 bin sosyal konut projesinde kura çekiliş yapılacak. AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu tarafından yapılan açıklamada, merakla beklenen kura çekim töreninin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirileceği duyuruldu.

"Yüzyılın projesinde hak sahipleri belirleniyor"

Projenin dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamada tarihi bir adım olduğunu vurgulayan AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan 'Yüzyılın Konut Projesi' ile Denizli'mizde binlerce vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Bu büyük heyecanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle düzenleyeceğimiz kura töreniyle taçlandıracağız" dedi.

Kura çekimi ne zaman?

Kura çekimi Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde 27 Şubat 2026'da Cuma günü saat 14: 30'da gerçekleştirilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

