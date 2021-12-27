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Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu - Son Dakika

Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu

27.12.2021 10:52

Ankara'nın Polatlı ilçesinde market denetimi yapan zabıta amirinin, market yetkilisine söylediği sözler sosyal medyaya damga vurdu. "Her gün zam mı yapılıyor?" diye soran zabıta amiri, "Fiyatlar merkezden geliyor" yanıtı üzerine, "O merkeze söyleyin bu kafayla devam ederlerse onlara ekmek yok. Ya bu fiyatları düzeltecekler ya da ekmek yiyemeyecekler" dedi. Aynı amir bir başka market yetkilisini de "Bu zor zamanlarda vatandaşın yanında olmazsanız bizi karşınızda bulursunuz" diye uyardı.

Son dönemde gıda fiyatlarına zam üstüne zam gelmiş vatandaşın alım gücü zayıflamıştı. Dolardaki düşüş sonrası herkes, fiyatlarda bir düzeltme yapılmasını bekler oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇAĞRI YAPTI

Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu milleti kimsenin sömürmeye hakkı yoktur. Dolar yükselince fiyat yükseltenlerden aynı hızda indirim yapmasını bekliyoruz." diyerek indirim çağrısı yaptı.

MARKETLER TEK TEK DENETLENİYOR

Vatandaşın belini büken fiyatlar sonrası tüm Türkiye'de marketlere yönelik denetimler başlatıldı ve etiketler tek tek mercek altına alındı. Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen market denetimlerine bir zabıta amirinin sözleri damga vurdu.

"YA BU FİYATLARI DÜZELTECEKLER YA DA EKMEK YİYEMEYECEKLER"

Etiketleri incelediğinde haksız fiyat artışı tespit eden zabıta amiri, market yöneticisine "Her gün zam mı yapılıyor?" diye sordu. Market yöneticisi ise "Zamları ben belirlemiyorum ki. Bana merkezden geliyor" diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine zabıta amiri, "O merkeze söyleyin bu kafayla devam ederlerse Polatlı da onlara ekmek yok. Ruhsat iptaline kadar gider. Ya bu fiyatları düzeltecekler ya da Polatlı da ekmek yiyemeyecekler" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN YANINDA OLMAZSANIZ BİZİ KARŞINIZDA BULURSUNUZ"

Zabıta amiri bir başka market sorumlusuna ise "Bu zor zamanlarda kış gününde vatandaşın yanında olmazsanız bizi karşınızda bulursunuz. Bu armut çiftçide bir TL, siz dört TL'ye alıyorsunuz burada 8 TL'ye satıyorsunuz. Bu hak mı adalet mi? Bu düzen talan düzeni biz bu düzene müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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Polatlı, Zabıta, Market, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu - Son Dakika
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