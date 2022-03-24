Zabıta ekibinden 'fiyat' denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Zabıta ekibinden 'fiyat' denetimi

24.03.2022 12:43
Zabıta ekibinden 'fiyat' denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel ürünlerin etiket ile kasa fiyatlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde temel ürünlerin etiket ile kasa fiyatlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürürken, vatandaşlardan gelen şikayetleri ise anında değerlendiriyor. Vatandaşların menfaati için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kurallara uymayan birçok iş yerine ise cezai işlem uyguladı.

Zabıta ekipleri, tüm marketlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımız rahat olsun, onlar bize ihbarda bulundukları sürece gereğini yapmaya devam edeceğiz. İhbara gerek kalmaksızın zaten denetimlerimizi sürekli yapıyoruz. Vatandaşlarımız mutlak suretle aldıkları fişleri kontrol etsinler" dediler. - HAKKARİ

Zabıta ekibinden 'fiyat' denetimi
Zabıta ekibinden 'fiyat' denetimi
Zabıta ekibinden 'fiyat' denetimi

YORUMLAR
500
Kayapınar ilçesinde ramazan öncesinde fırınlar denetlendi Kayapınar ilçesinde ramazan öncesinde fırınlar denetlendi

Zabıta Müdürlüğü, Adil Demir, Hakkari, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zabıta ekibinden 'fiyat' denetimi - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
12:29 Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan 12 gündür haber alınamıyor
12:24 TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik açıklamalar geldi: İlk çeyrek büyüme rakamları güçlü gelecek!
11:59 Survivor All Star'a bir yarışmacı daha veda etti!
11:55 Sevgili şiddeti bir can daha aldı! Doğum gününü kutladığı kız arkadaşını iple boğarak öldürdü
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 12:49:46. #1.11#
SON DAKİKA: Zabıta ekibinden 'fiyat' denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement