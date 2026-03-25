Zafer Benli, TESAB Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü Zafer Benli seçildi.

TESAB'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20. Olağan Genel Kurulu kurumsal ve bireysel üyelerin katılımıyla EÜAŞ'ın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel kurulda, TESAB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden EÜAŞ Genel Müdürü Benli seçildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Benli, bu yıl da TESAB çalışmalarının hızlanarak devam edeceğini belirterek, "TESAB olarak bir taraftan bir mutfak gibi çalışarak sektörümüzün temel ihtiyacı olan teknik bilgi havuzuna katkı sağlıyoruz, diğer taraftan da ülkemizi uluslararası aktörlerle daha fazla bir araya getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Genel kurulda ayrıca TESAB'ın karar alma organı olan Yönetim Kurulu üyeleri de belirlendi.