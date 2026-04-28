Zafer Kalkınma Ajansının yönetim kurulu toplantısı Uşak'ta yapıldı
Zafer Kalkınma Ajansının yönetim kurulu toplantısı Uşak'ta yapıldı

Zafer Kalkınma Ajansının yönetim kurulu toplantısı Uşak\'ta yapıldı
28.04.2026 20:51
Zafer Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısı Uşak'ta gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın yönetim kurulu toplantısı Uşak'ta gerçekleştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı'nın yönetim Kurulu Toplantısı Kütahya Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Musa Işın başkanlığında Uşak'ta gerçekleştirildi. Toplantıya, Kütahya Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Musa Işın, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, Uşak Valisi Serdar Kartal, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Aynur Yurtsever, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir ve Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kutlu Eser katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı Musa Işın; "Cam ve Plastik Geri Dönüşüm Araştırma Sonuçları, bölgemizin yeşil dönüşüm vizyonu için kritik bir çalışmadır. Atıkları bir çöp değil sanayimiz için değerli bir ham madde ve enerji kaynağı olarak görmeliyiz. Bu araştırma, döngüsel ekonomi modeline geçişte tesislerimizin kapasite artışından yerel yönetimlerimizin stratejilerine kadar farklı alanlarda çeşitli öneriler sunacaktır." dedi.

KOBİ'lere faizsiz kredi desteğiyle yeşil dönüşümü hızlandırmayı hedeflediklerini dile getiren Işın; "En stratejik adımlarımızdan biri olarak, 25 Mart'ta ilan ettiğimiz 315 Milyon TL bütçeli SoGreen Projesi ile imalat ve turizm sektöründeki KOBİ'lerimize can suyu olacak büyük bir finansman desteği başlattık. 7,5 Milyon TL üst limitli ve faizsiz bu kredi desteği, bölgemizin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracaktır. Sosyal kapsayıcılığı merkeze alan bu programla mayıs ayındaki başvuru süreci sonrasında yatırımların hızla hayata geçmesini bekliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti. - UŞAK

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zafer Kalkınma Ajansının yönetim kurulu toplantısı Uşak'ta yapıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Zafer Kalkınma Ajansının yönetim kurulu toplantısı Uşak'ta yapıldı - Son Dakika
