Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı

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Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
31.07.2025 15:54
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Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
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Kayseri'de faaliyet gösteren Yataş'ta işçilerin, toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamaması ve beklenen zamların yapılmaması nedeniyle başlattığı grev sürerken, şirketten ilk açıklama geldi. Zam görüşmelerinin işveren sendikasıyla işçi sendika arasında devam ettiğini belirten Yataş yönetimi, sürecin yanlış anlaşıldığını savundu.

Kayseri'de faaliyet gösteren Yataş firmasında çalışan işçiler, haklarını alamadıkları iddiasıyla iş bırakma eylemi yaptı. Kayseri'de ev tekstili sektöründe üretim faaliyeti gösteren Yataş firmasında çalışan işçiler, yaklaşık 150 gündür haklarını alamadıkları iddiasıyla iş bırakma eylemi yaptı. 3 bine yakın işçinin çalıştığı firmanın personelleri fabrika bahçesinde sloganlar atarak haklarının verilmesini istedi. İşçilerin firma ile birlikte bağlı bulundukları Öz İplik Sendikası'nı haklarını savunmadıkları gerekçesi ile protesto ettiği öğrenildi.

Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı

İŞÇİLER HEM İŞVERENİ HEM SENDİKAYI BOYKOT ETTİ

Grev, işçilerin gerçekleştirdiği yürüyüş ile başladı. İşçiler Nisan ayında almaları gereken zammı hala alamadıklarını belirtirken hem yönetimi hem de sendikayı boykot ederek iş bıraktı.

NE OLMUŞTU?

İşçilerin üyesi olduğu Öz İplik-İş Sendikası ile işveren sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, fabrika çalışanları grev kararı almış ve bu kararı yürüyüş ile duyurmuştu. Nisan ayında bekledikleri ücret artışının gerçekleşmemesi nedeniyle sendikaya ve işverene tepki gösteren işçiler, iş bırakma eylemi başlatmıştı.

YATAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Yataş Şirketler Grubu ortaklarından ve Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altıntop, henüz uzlaşmaya varılamadığını belirtti. Altıntop açıklamasında ifadelere yer verdi "Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası, sektörümüz adına Öz İplik İş Sendikası ile yürürlükteki toplu iş sözleşmesinin yenilenmesine yönelik görüşmeleri sürdürmektedir. Bizim de yakından takip ettiğimiz bu süreçte, tarafların henüz bir uzlaşma zemininde buluşamadığını, ancak görüşmelerin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde devam ettiğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Yataş Grup olarak biz de sürecin karşılıklı uzlaşı ile kısa sürede sonuçlanmasını temenni ediyoruz.

Görüşme sürecine ilişkin olarak, bugün bazı çalışma arkadaşlarımız fabrikamızda protesto eyleminde bulunmuştur. Bu eylemin temelinde, çalışanlarımızın sürece doğrudan etkide bulunmamız ve sendikayı harekete geçirmemiz yönündeki beklentisi yer almaktadır. Ancak, yasal düzenlemeler gereği toplu iş sözleşmesi görüşmeleri işveren sendikası üzerinden yürütülmekte olup, şirketimizin bu sürece doğrudan müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerin aksine, hali hazırda Yataş Grup'ta herhangi bir grev kararı ya da uygulaması söz konusu değildir. Ayrıca, maaş ödemelerinde herhangi bir aksama yaşanmamış olup,yapılacak ücret artışı farkına mahsuben çalışanlarımıza avans ödemesi de gerçekleştirilmiştir.

Yataş Grup olarak, çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini gözeten, iş barışını ve sürdürülebilir çalışma koşullarını önceleyen bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu doğrultuda, tarafların karşılıklı anlayış ve uzlaşıyla sektörümüz adına süreci kısa sürede tamamlamasını temenni ediyoruz. Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, bizim için büyük önem taşımaktadır. Şirketimizin itibarını zedeleyebilecek, yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan bilgi ve paylaşımlar karşısında, sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına gerekli tüm iletişim adımlarını atıyor; hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz" ifadesinde bulundu.

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Son Dakika Ekonomi Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı - Son Dakika

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