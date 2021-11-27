Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!

Türkiye'de koronavirüs salgının ve ekonomik dalgalanmanın etkisiyle dolar tarihi rakamları gördü. Bir yandan da enflasyon nedeniyle gıda ürünlerine ciddi oranda zam geldi. Artan fiyatlar yüzünden satış yapmakta zorlanan esnaflar ise vatandaşlardan aldıkları tepkiler nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

ÇAREYİ NOT ASMAKTA BULDU

Sosyal medyada hızla yayılan bir fotoğraf, gelinen son durum hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Vatandaşların zamlar nedeniyle kendisine gösterdiği tepkiyi yersiz bulan esnaf, dükkanına bir not asarak vatandaştan ricada bulundu.

"LÜTFEN BANA TEPKİ GÖSTERMEYİN"

Bakkalın astığı notta şu ifadeler yer aldı: "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum."