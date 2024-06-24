Zara Balı'nın rekoltesi artacak - Son Dakika
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Ekonomi

Zara Balı'nın rekoltesi artacak

Zara Balı\'nın rekoltesi artacak

Sivas'ın Zara ilçesine has tescilli Zara Balı'nın rekoltesi, uygun şartlarla birlikte yaklaşık 900 ila bin ton arasında olması bekleniyor. Geçen yıl yoğun yağışlar nedeniyle düşen bal üretimi, bu yıl yeterli yağışlarla birlikte artış gösterecek. Zara ilçesi, zengin çiçek florasıyla bal üretimi için tercih edilen bir bölge olup, Zara Balı coğrafi işaretli olarak dünyaya açılıyor.

24.06.2024 13:06
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Sivas'ın Zara ilçesine has tescilli Zara Balı'nın rekoltesinde artış bekleniyor. Bir önceki sene yoğun yağışlar nedeniyle 600 tona kadar gerileyen bal üretimi, bu yıl uygun şartlarla birlikte yaklaşık 900 ila bin ton arasında hedefleniyor.

Sivas'ta kekik, nane, ballıbaba, söğüt, taş yoncası ve keven gibi bitkiler ile endemik birçok çiçek türüne ev sahipliği yapan Zara ilçesi, coğrafi işaretli Zara Balı ile dünyaya açılıyor. Türkiye'nin en zengin çiçek florasına sahip ilçe, bal üretimi için arıcıların Zara ve çevresini tercih etmesine neden oluyor. 2023 yılının bahar aylarında yaşanan yoğun yağmurlarla birlikte düşen bal rekoltesinde bu yıl yükseliş bekleniyor. Yeterli yağışlarla birlikte yaylalar ve dağlarda artan çiçek florası ile birlikte arıcıların üretiminin artacağı düşünülüyor.

900 ila bin ton arasında bal üretimi bekleniyor

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Zara Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Şimşek, "Bu sene, geçen seneye nazaran baldan umutluyuz. Geçen yıl 500-600 ton rekolte demiştik. Bu sene tahminimiz 900 tonun üzerinde. Zara Balı için 2021 yılında Coğrafi İşaret alınmıştı. Ancak tescilli Zara Balı üreticimiz çok az. Geçen yıl 30 civarında üreticimiz başvurmuş, 18 arıcımızın balı uygun görülmüştü. Bu yıl yaklaşık 900 ila bin ton arasında bal rekoltesi bekliyoruz. Hava şartlarına göre bu değişiklik gösterebilir" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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