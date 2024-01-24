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Zehirli Balon Balığı Marmara Denizi'ne Yöneldi - Son Dakika
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Zehirli Balon Balığı Marmara Denizi'ne Yöneldi

İstilacı tür olarak bilinen zehirli balon balığının Marmara Denizi'ne yönelmesi, bölgedeki balıkçıları endişelendiriyor. Balıkçılar, balon balığının Marmara Denizi'ne gelmesinin doğal hayat ve balıkçılık için olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtiyor.

Zehirli Balon Balığı Marmara Denizi\'ne Yöneldi
24.01.2024 - 12:35,
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İstilacı tür olarak bilinen zehirli balon balığının yeni rotasının Marmara Denizi olması, bölgedeki balıkçıları endişelendirdi.

Kızıldeniz, Akdeniz ve Ege'den sonra rotasını Marmara Denizi'ne çeviren balon balığı, bölgede balıkçılık yapan vatandaşları şimdiden endişelendirmeye başladı. Balıkçılık ve doğal hayat alanları için en yıkıcı türlerden biri olarak bilinen balon balığını henüz Marmara'da görmediklerini ifade eden Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, "Küçük balıkçılarımızın en büyük sorunu yunus. Bir balon balığı eksikti o da gelecek diyorlar. Yol almış geliyor bize doğru. Balon balığı Yalova bölgesinde bir tane arkadaşıma denk gelmiş veya ağına vurmuş değil. Herhangi birini görmedik ama Çanakkale'den bu yana geçtiğini söylüyorlar" dedi.

"Yunuslardan sonra ikinci düşmanımız olacak"

Zehirli ve testere gibi dişlere sahip balon balığının Marmara'ya gelmesinin olumsuz etkilere yol açacağını vurgulan Karataş, "Bu balık istilacı bir balık. Eğer gelirse yunuslardan sonra ikinci düşmanımız balon balığı olacak. İnşallah gelmez. Küçük balıkçımız zaten ağlamaktan bir hal oldu. Herkes rızkına bakıyor ama bir de o olduğu zaman küçük balıkçının işi gerçekten zor" ifadesini kullandı.

Av sezonunu da değerlendiren Karataş, küçük balıkçının umduğunu bulmadığını ve zor durumda olduğunu belirtti. Büyük balıkçıların da 2-3 ay hamsiden yana yüzlerinin güldüğünü anlatan Karataş, "Bu aydan itibaren körfezlerde yasak olan bölgelerde hamsicilik var. Diğer açık alanlarımızda yok. Hamsi yasak bölgelere sıkıştı. Orada da küçük balıkçı dediğimiz avcılarımız avlanıyor, bir şekilde rızkını çıkartıyor" diye konuştu.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu'nun geçtiğimiz haftalarda Yalova'ya geldiğini burada sıkıntılarını dile getirdiklerini söyleyen Karataş, limanların imar durumlarının olmamasının sıkıntılar yaşattığını komisyona ilettiklerini dile getirdi. Karataş, balıkçıların işlerini hangi kurumdan çözeceğini bilmediğini bu nedenle de mutlaka denizcilik bakanlığının kurulması taleplerini komisyona aktardıklarını da sözlerine ekledi.

Marmara'da balıkçılık yapan Fahri Topalak ise yunus balıklarının kendilerine büyük zarar verdiğini belirterek, "Benim en büyük sıkıntım yunus. Benim için balon balığı buyursun gelsin yunus olmasın. Gelin şu denizde yunusa önlem alalım. 20 bin metre ağım var. Bu ağların içinde yeni ağ hiç yok. Bunun da nedeni yunus. Hepsini parçalıyor" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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