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Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı - Son Dakika

Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı

08.11.2021 09:16
Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı

Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde devam eden zeytin hasadı havadan görüntülendi.

Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları eteklerinde devam eden zeytin hasadı havadan görüntülendi.

Zeytin ve zeytinyağları ile dünya çapında ilgi gören Edremit bölgesi Kazdağları eteklerinde zeytin hasadına devam ediyor. Eski ve yeni sistemler ile yapılan zeytin hasadında yerden ve ağaç üstünden zeytinler toplanıyor. Silkilen zeytinler ise toprağa temas etmemesi için özel brandalar üzerinde biriktiriliyor.

Zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mehmet Semerci "Zeytin hasadındayız. 2021-2022 zeytin hasadındayız. Biz zeytinciler için hasat zamanı, bayram zamanıdır. Sadece Edremit'te değil, çevre köylerinde de zeytin hasat mevsimi geldiği zaman işsiz insan kalmaz. Ülkenin önemli bir insanımızın işsizliğine önemli bir çaredir. Her geçen gün daha güzel teknikler ile toplamaya başladık. Ağacı zedelemeden, bir sene var bir sene yok yılının makasını en aza indirmek için çalışmalarımız var. Ama herşeyin ötesinde 5. Nesil bir zeytinci olarak ailemin içinde müthiş keyif aldığımız da bir iştir. Hem ekmek paramızı kazanırız. Hem çocuklarımıza bununla bakarız. Bununla yetiştiririz. Hem etrafa faydalı oluruz. Hem de Edremit Körfezi'nin bu yağı ile insanlığa faydalı oluruz."dedi.

Zeytin bahçelerinde yapılan hasat ise drone kamerası ile havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde zorlu zeytin toplama sürecinin farklı detay görüntüleri objektiflere havadan yansıdı.

Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı
Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı
Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı
Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı
Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı
Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kazdağları'nın eteklerinde zeytin hasadı - Son Dakika Ekonomi


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