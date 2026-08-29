Zeytin Üreticilerine Sinekle Mücadele Uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçedeki zeytin üreticilerini zeytin sineğine karşı mücadele konusunda uyardı. Üreticilerin 3 gün içerisinde ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle ilaçlama yapmaları istendi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zeytin üreticilerine önemli bir uyarı yapıldı.

İlçe genelinde zeytinlikleri bulunan üreticilerin, zeytinlerde verim ve kalite kaybına neden olabilen zeytin sineğine karşı mücadele gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi.

Müdürlükten yapılan bilgilendirmede, üreticilerin 29-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında zeytin sineğine karşı ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile mücadele yapmaları istendi.

Yetkililer, üreticilerin ilaçlama sırasında ruhsatlı ürün kullanmaları ve ürün etiketinde belirtilen kullanım talimatlarına uymaları konusunda da dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Zeytin üreticilerinin belirtilen tarihler arasında gerekli mücadeleyi yaparak ürünlerini zeytin sineğine karşı korumaları istendi.