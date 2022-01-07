Binlerce yıllık zeytin gen kaynağı potansiyeline sahip Kilis'te zeytinin genetik zengiliği koruma altına alıcak.

7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen projelerle binlerce yıllık gen kaynağı potansiyeli bulunan zeytinin genetik zenginliği koruma altına alınacak.

Kilis Yağlık Zeytin çeşidi arasından yapılan klon seleksiyonu ile daha verimli, boncuklanma oranı düşük ve periyodisite eğilimi az ağaçlar belirlenerek, fidan üretim çalışmalarına başlanıldı. Bunun yanı sıra Kilis'in yabani zeytin potansiyelini değerlendirmek amaçlı yüksek yağ verimine sahip ve polifenol oranı yüksek Delice zeytin genotipleri belirlenerek, bunların kültüre alma çalışması devam ediyor. 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde bu genetik kaynakların korunmasına yönelik zeytin koleksiyon bahçesi kurulacak.

Öte yandan lapılan araştırmalarda bölge için önemli olan Kilis yağlık zeytin çeşidinin yapılan genetik araştırmalar sonucunda bölgede bulunan ve "Delice" denilen yabani zeytinlerle akraba olduğu belirlenirken, bu durumun ise Kilis Yağlık zeytin çeşidinin yabani zeytinlerden kültüre alındığının göstergesi olduğu tespit edildi. - KİLİS