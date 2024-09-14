Zeytinyağı İhracatındaki Kesinti Kaldırıldı

Ekonomi

TİCARET Bakanlığı, ihracatçıların rekabetçi sezon şartlarına uyum sağlayabilmeleri, mevcut ihraç pazarlarının muhafaza edilmesi ve yeni pazar entegrasyonunun kolaylaştırılması amacıyla dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı için uygulanan kesintinin kaldırıldığını açıkladı.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 32662 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı yurt içi tüketici fiyatları, mevsimsel gelişmeler, arz ve stok durumu gibi unsurlarıyla yakından takip edilmekte olup, bu çerçevede söz konusu ürünün ihracatına yönelik dönemsel tedbirler uygulanmaktadır. Bu çerçevede, Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle İspanya ve İtalya başta olmak üzere dünyada zeytinyağı üretiminin yüzde 20 oranında azaldığı, ülkemizin üretiminin ise yüzde 62 artış gösterdiği 2022/2023 sezonunda dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması amacından hareketle, her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 Cent kesinti yapılması hususunu düzenleyen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7391 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 19 Temmuz 2023 tarihli, 32253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti" denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile zeytinyağı piyasasına ilişkin dış ticaret, yurt içi arz, tedarik, yurt dışı ve yurt içi fiyatlar, Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Nitekim içinde bulunduğumuz 2023/24 zeytinyağı sezonunda dünya ve ülkemiz zeytinyağı piyasaları incelendiğinde; ülkemiz dahil geleneksel ihracatçı ülkelerde 2022/23 sezonuna göre beklenenin üzerinde bir rekolte ile tamamlanacağı, aynı artış trendinin 2024/25 sezonunda da devam edeceği gözlemlenmektedir. Bu itibarla ihracatçılarımızın rekabetçi sezon şartlarına uyum sağlayabilmeleri, mevcut ihraç pazarlarının muhafaza edilmesi ve yeni pazar entegrasyonunun kolaylaştırılmasını teminen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı için uygulanan kesintinin kaldırılması hususunu düzenleyen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 32662 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 14 Eylül 2024 tarihli, 8957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" ifadelerine yer verildi.