Üye Girişi
Zeytinyağı işletmeleriyle toplantı - Son Dakika

Zeytinyağı işletmeleriyle toplantı

03.11.2021 11:23
Zeytinyağı işletmeleriyle toplantı

Zeytin hasadının başlaması ile Muğla tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla genelinde zeytinyağı işletmecilerinin sahipleri ve yöneticileri ile bir araya geldi.

Zeytin hasadının başlaması ile Muğla tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla genelinde zeytinyağı işletmecilerinin sahipleri ve yöneticileri ile bir araya geldi.

İl Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada, "Muğla için önemli değer olan dünyaya kendini kanıtlayan zeytinyağında kaliteyi arttırmak ve devam ettirmek önemli. Bu konuda siz değerli işletme sahiplerine çok görev düşüyor. Zeytinin doğru şekilde ve en hızlı şekilde bekletilmeden sıkılması, doğru depolanması ve işletme şartlarının uygunluğu dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bazıları. Tam zeytin sıkım zamanı olan bu dönemde bizlerde rehberlik ve denetim amaçlı sahalarda olacağız. Bu eğitim ve istişare toplantısını oluşabilecek sorunların önüne geçmek, karşılaştığınız sorunları dinlemek için gerçekleştirdik. Bununda yerinde bir toplantı olduğunu görüyorum. Birlikte yol alacağımız bu süreci en iyi şekilde geçirmek elimizde" dedi.

Zeytin ve zeytinyağı konusunda yapılan projeleri aktaran Saylak, zeytinyağı yarışmasının bu yılda yapılacağına değinerek herkesi yarışmaya katılmaya davet etti. Ayrıca KKYDP 15. Etap başvuru süresinin başladığına değinerek tüm yatırımcıları davet etti. Özellikle küresel ısınmayla birlikte azalan su kaynaklarının tasarruflu kullanılması noktasında dikkati çeken İl Müdürü Barış Saylak, hızlı bir şekilde modern sulama sistemlerine geçilmesi gerektiğine ve sarnıç sistemi ile yağmur hasadı yapmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Eğitim ve rehberlik çalışmasını Gıda ve Yem Şube Müdürü Yıldırım Yurdusev yaptı. Toplantının sonunda işletme sahiplerini soruları ve görüş önerileri alındı. - MUĞLA

Zeytinyağı işletmeleriyle toplantı
Zeytinyağı işletmeleriyle toplantı
Zeytinyağı işletmeleriyle toplantı
Zeytinyağı işletmeleriyle toplantı

Barış Saylak, Zeytin, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytinyağı işletmeleriyle toplantı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu 11:24 Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Meral Akşener 11:15 Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler 11:04 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 10:54 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda Evine gelen arkadaşını, 10:43 Evine gelen arkadaşını, "Eşime sarkıntılık yaptı" deyip döverek öldürdü Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları 10:19 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış 10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi 09:38 Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi

Son Dakika Haberleri
11:23 Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu
11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum
11:15 Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi
11:12 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi
11:03 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
10:53 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda
10:48 Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi
10:44 Son dakika magazin haberleri! Gündemdeki son dakika magazin olayları
10:28 ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın
10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek
Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı         
11:27
Akşener, Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum         
11:19
Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi         
11:13
Güne yükselişle başlayan dolar 9,64'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 9,64'ten işlem görüyor         
11:03
Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi         
10:49
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı         
10:17
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
İki grubun kavgası, ortalığı savaş alanına çevirdi! Anbean kamerada İki grubun kavgası, ortalığı savaş alanına çevirdi! Anbean kamerada         
09:36
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar         
08:27
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 11:31:13. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinyağı işletmeleriyle toplantı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement