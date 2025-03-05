Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Ekonomi

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Bir zincir markette yaşanan fiyatlandırma skandalı, bir tüketicinin dikkatinden kaçmadı. Ocak ayından bu yana 193 TL'ye satılan kaşar peynirine indirim etiketi konularak, fiyatının 215 TL'den 193 TL'ye düştüğü izlenimi yaratıldı. Durumu fark eden bir vatandaş, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

Görüntülerde, ürünün eski fiyatının 193 TL olduğu açıkça görülmesine rağmen, yeni etiketle 215 TL'den indirilmiş gibi gösterildiği dikkat çekiyor. Vatandaş, bu tür sahte indirim algılarıyla tüketicinin kandırılmasına isyan ederek, marketlerin bu tür oyunlarının denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜKETİCİYİ APTAL YERİNE KOYUYORLAR"

Video kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı "Gerçek indirim değil, kandırmaca!", "Artık her yerde aynı taktik, tüketiciyi aptal yerine koyuyorlar" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

"DENETİM" ÇAĞRISI

Yetkililerin bu tür yanıltıcı fiyatlandırmalara karşı daha sıkı denetimler yapması gerektiğini belirten tüketiciler, sahte indirim tuzaklarına karşı daha bilinçli olunması gerektiğini söylüyor.