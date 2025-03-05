Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar - Son Dakika
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Ekonomi

Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

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Bir zincir markette ocak ayından bu yana 193 liraya satılan kaşar peynirine indirim etiketi konarak fiyatının 215 liradan düştüğüne yönelik algıya tepki gösteren bir tüketici, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı.

05.03.2025 11:55
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Bir zincir markette yaşanan fiyatlandırma skandalı, bir tüketicinin dikkatinden kaçmadı. Ocak ayından bu yana 193 TL'ye satılan kaşar peynirine indirim etiketi konularak, fiyatının 215 TL'den 193 TL'ye düştüğü izlenimi yaratıldı. Durumu fark eden bir vatandaş, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaşarak tepki gösterdi.

Görüntülerde, ürünün eski fiyatının 193 TL olduğu açıkça görülmesine rağmen, yeni etiketle 215 TL'den indirilmiş gibi gösterildiği dikkat çekiyor. Vatandaş, bu tür sahte indirim algılarıyla tüketicinin kandırılmasına isyan ederek, marketlerin bu tür oyunlarının denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

"TÜKETİCİYİ APTAL YERİNE KOYUYORLAR"

Video kısa sürede sosyal medyada viral olurken, birçok kullanıcı "Gerçek indirim değil, kandırmaca!", "Artık her yerde aynı taktik, tüketiciyi aptal yerine koyuyorlar" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

"DENETİM" ÇAĞRISI

Yetkililerin bu tür yanıltıcı fiyatlandırmalara karşı daha sıkı denetimler yapması gerektiğini belirten tüketiciler, sahte indirim tuzaklarına karşı daha bilinçli olunması gerektiğini söylüyor.

Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
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Ekonomi, Güncel, PES, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ss890066:
    Ülkenin tamamı üçkağıtçı olmuş. Siyasetçisi vaat verir yapmaz yalan söyler, Esnaf videodaki gibi ayın oyun işler yapar. 22 senede bilinçli olarak cahil bir toplum yaratıldı. 146 20 Yanıtla
  • Sk 06:
    hiçbir şey olmaz akp Türkiyesi hırsızlık yolsuzluk istismar uyuşturucu çeteleri kol geziyor dolandırıcı milleti çarpıyor serbest kalıyor 3 tane zincir markete yaptırım uygulamıyor neden acaba cemaat işleri olmasın 86 18 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    DEVLET DENETİM YAPMADIĞI SÜRECE BUNLAR MİLLET İLE DALGASINI GEÇER KAPISINA MÜHRÜ VURURSAN BIR DAHA DA BÖYLE ÜÇKAĞITÇILUĞI YAPMAZ 57 2 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Bu marketin adı '' ŞOK '' . Bazı cahiller at gözlüğü takmış ve gerçeği görememe hastalığına yakalanmış. Bunların varı yoğu Erdoğan düşmanlığı.. Kendini geliştirmiş toplumlarda en büyük denetçi HALK tır. 7 19 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Geçmişe dönük en az 7 fiyat listestesi ürünü üzerinde olmadan bu iş kesinlikle düzelmez Hangi tarihlerde ne kadar zam yaptığını biz tüketiciler bilmiyoruz Bilmek hakkımızdır 26 0 Yanıtla
  • Hasan inci :
    Migrosta aynı bir alana bir bedava diyor ürünün fiyatını yukseltiyor aynı fiyata geliyor ürün 15 2 Yanıtla
  • Abdullah Demir:
    yeter de artar şok şok şok 17 0 Yanıtla
  • Bektas Bektas:
    Geçen haftada büyük halleyde benzer şeyi yapmışlar yetmisden elliye düştü diye, diğer marketlerde zaten 50 liraya normal satılıyor, kontrol yokki 15 0 Yanıtla
  • alos :
    BU HEP BÖYLE. SONRA OLMAYAN ÜRÜN İNSÖRTÜ 4 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    geçen gün bir video izledim ırakta market raflarını ve fiyatlarını gösteriyor ülkemizde üretilen gıda ürünleri atıştırmalık bisküvi çikolata v.b orada Türk parası olarak 5-7 tl arasında aynı ürünler ülkemizde üretilmesine rağmen 25-30 tl idi ve bundan 3 yıl önce Iraka gittiğimde sarar takım elbise orada tl olarak 500-700 tl arasındayken ülkemizde aynı takım elbise 2500-3500 arasındaydı bunların hepsi denetimsizlikten ve aslında fiyat yükseldikçe üründen alınan verginin eşdeğer olarak yüksek olması sebebi ile devletinde fiyatların yüksek olmasına göz yummasından kaynaklandığını düşünüyorum çünkü kasa boş aylık gider fazla kasayı doldurmak için göz yumulan sistem içindeyiz 0 0 Yanıtla
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