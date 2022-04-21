Zira don erkenci buğdayı vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Zira don erkenci buğdayı vurdu

21.04.2022 09:14
Zira don erkenci buğdayı vurdu

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 20 Mart günü yaşanan zirai donun erkenci buğdayı da vurduğunu söyledi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, 20 Mart günü yaşanan zirai donun erkenci buğdayı da vurduğunu söyledi.

Doğan, yaptığı açıklamada, buğdayın en erken yetiştirildiği Adana'da kuvvetli donun bugüne kadar hiç dondan zarar görmeyen buğdayı da etkilediğini, bunun sebebinin ise buğday çeşitlerinin değişmesi ve erkenci buğday çeşidinin piyasaya çıkması olduğunu ifade etti.

Çiftçilerin çoğunun erkenci buğdaydan çok verim aldığı için bu yıl da ektiklerini söyleyen Doğan, "Tarladaki buğdayın erkenci olması sebebiyle kamıştan çıkan başaklar daha tazeyken kırağı düştü, don oluştu ve başaklar tam yetişmeden öldü. Geç ekilen geçci buğday çeşidini ise etkilemedi" dedi.

Üreticilerin havalar ısındıktan sonra buğdaylarının zarar gördüğünü fark ettiklerini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Bazı çiftçilerimiz, buğdaylar kardeşleme yaptığı için alt yapraklarındaki kamışlardan da buğday çıkacağını düşünerek, ürünlerini sulamaya başladı. Şu anda da bölgemizde buğdayların çoğu sulanmakta. Çiftçilerimiz bir umutla kardeşlemeden buğdayların yeniden başak vermesini bekliyordu ama maalesef arazilerimizi gezince gördük ki erkenci buğdayda yüzde 50'nin üzerinde verim kaybı olmuş. Bunun üzerine bazı çiftçilerimiz buğdayını sürmek zorunda kaldı, bazıları buğdaydaki başaklardan umudunu keserek hayvan yemi yapılması için silaj olarak değerlendirdi, bazıları da bir umutla bekliyor ama durum hiç iyi görünmüyor."

Mehmet Akın Doğan, zirai don sebebiyle, ürünlerinde yüzde 50'nin üzerinde verim kaybı yaşayan çiftçilerin, zararlarını karşılamak için borçlandığını söyleyerek, "Borçlanan çiftçimiz bir sonraki sezon ekim yapamaz veya tarım üreticiliğini bırakır. Tarımda üretim olmazsa sadece çiftçilerimiz değil, hem ülke ekonomisi hem de tüketici, kısacası hepimiz zarar görürüz. Bakanlığımızdan çiftçilerimize destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu. - ADANA

Zira don erkenci buğdayı vurdu

YORUMLAR
500
Buğdayın düşmanı süne, avcı böceklerle yok ediliyor Buğdayın düşmanı süne, avcı böceklerle yok ediliyor ADASO yönetimi AOSB'de ADASO yönetimi AOSB'de

Ziraat Odası, Mehmet Akın, Adana, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zira don erkenci buğdayı vurdu - Son Dakika


Son Dakika
09:02 Zelenski'den Rusya'ya Mariupol'le özel 'müzakere turu' önerisi: Ölü ve yaralıları değiştirelim!
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
08:51 Öğrenci yurdunda feci ölüm: Genç kız sigara içerken 7. kattan düştü
08:49 21 Nisan güncel döviz fiyatları: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:40 21 Nisan güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL?
08:34 ABD Kongresi hava sahasına izinsiz giren uçak nedeniyle boşaltıldı: Gerekçe güvenlik tehdidi
08:30 İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait iki noktayı vurdu
08:26 Altılı masa pazar günü buluşuyor: Masadaki en fazla milletvekili çıkaracak ittifak senaryoları var
07:58 21 Nisan Perşembe günü hava nasıl olacak? Havalar birkaç derece ısınacak, Karadeniz'e sağanak, doğuya toz taşınımı uyarısı
00:55 Yapılan son ankete göre yüzde 50.3, '6'lı masa ülkeyi yönetmeye hazır değil' dedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 09:20:15. #1.12#
SON DAKİKA: Zira don erkenci buğdayı vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement