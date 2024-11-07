Ziraat Dinamik Faaliyet İzni Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ziraat Dinamik Faaliyet İzni Aldı

Ziraat Finans Grubu yeni bankası Ziraat Dinamik’in faaliyet izni BDDK'dan onaylandı.

07.11.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankası, Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik'in faaliyet izni aldığını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kuruluş iznini alan Ziraat Finans Grubunun yeni bankası Ziraat Dinamik, BDDK'nın 31 Ekim 2024 tarihli Kararı ile faaliyet iznini de aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ziraat Dinamik Banka Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Sağlık, dijital bankacılığın, son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının değişmesiyle önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek mobil uygulamalar ve yenilikçi finansal hizmetler sayesinde, bankacılık işlemlerinin artık daha hızlı, güvenli ve erişilebilir hale geldiğini söyledi.

Sağlık, özellikle Kovid-19 salgını döneminde dijitalleşmenin kazandığı ivme ile birlikte, geleneksel bankacılık anlayışının ötesine geçilerek, FinTek şirketleriyle hem rekabet hem de işbirliği fırsatlarının arttığını gözlemlediklerini aktardı.

Ziraat Bankasının yaklaşık 23 milyon aktif dijital müşterisi ile Türkiye'nin en fazla dijital bankacılık müşterisine sahip bankası konumunda olduğunu vurgulayan Sağlık, "Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubunun müşteri tabanını daha da genişletmek, ülkemizde her müşteriye ulaşmak, yeni bir müşteri deneyimi ve yeni bir yüz ile farklılık oluşturabilmek, fiziki şubelerin bulunmadığı yeni bir hizmet modeline ve yarınlara şimdiden yatırım yapabilmek amacıyla Ziraat Dinamik Banka kuruldu." ifadesini kullandı.

-"Dijital bankacılık ekosisteminin daha da büyümesini bekliyoruz"

Cüneyt Sağlık, Ziraat Dinamik'in Türkiye'de bir bankanın ana sahipliğinde kurulan ilk dijital banka ünvanının da sahibi olduğunu kaydederek, geçmişten gelen Ziraat gücünü, deneyimini ve güvenilirliğini, Ziraat Dinamik ile birlikte dijitalin geleceğine taşımayı amaçladıklarını belirtti.

Ziraat Dinamik'in çevik ve esnek organizasyon yapısı sayesinde yeni ürün ve hizmetleri hızlı bir şekilde müşterilerinin kullanımına sunabilmeyi, şubesiz hizmet modeli nedeniyle sahip olduğu maliyet avantajını rekabet avantajına dönüştürmeyi hedeflediklerini belirten Sağlık, müşterilerine dijital banka ölçeğine göre geniş bir işlem setiyle hizmet verecek olan Ziraat Dinamik'in hayata geçireceği ürün ve hizmetler ile Ziraat Finans Grubunun dijital alandaki liderliğini pekiştireceklerini söyledi.

Sağlık, gelecekte veri analitiği, yapay zeka, blokzincir teknolojisi, dijital varlıklar gibi yeniliklerin entegre edilmesiyle, dijital bankacılık ekosisteminin daha da büyümesini beklediklerini aktararak Ziraat Dinamik'i tüm bu alanlarda öncü bankalar arasında konumlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Ziraat Bankası, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Dinamik Faaliyet İzni Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
11:09 Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri Ünlü şarkıcının salona alınması avukatları isyan ettirdi: Gülben dışarı, avukatlar içeri
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
19:56 Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı
19:42 Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı’da toplantı yapabilirsin Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı'da toplantı yapabilirsin
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
19:02 Fenerbahçe’nin yıldızı ameliyat oldu Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu
18:41 Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı
18:26 A Milli Takım’ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı A Milli Takım'ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı
18:10 Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
18:10 Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 14:26:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ziraat Dinamik Faaliyet İzni Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.