Ziraat Portföy 1 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Ziraat Portföy 1 Trilyon Lirayı Aştı

Ziraat Portföy, eylül itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğünü 1 trilyon liraya ulaştırdı.

14.11.2024 11:47
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Ziraat Portföy'ün eylül ayı itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı.

Ziraat Portföy'den yapılan açıklamaya göre, yönetilen portföy büyüklüğü açısından sektörde lider konumda olan şirket, Ziraat Finans Grubu'nun gücünü, portföy yönetim alanında da sürdürürken, son yıllarda önemli dönüşüm ve gelişime imza attı.

Şubat 2019'da gerçekleşen kamu portföy yönetim şirketlerinin Ziraat Portföy'e devri ile oluşan sinerji, şirketin dönüşümünde önemli rol oynadı. Kamu bankalarının geniş dağıtım ağı büyümenin bir diğer önemli faktörü oldu.

Bu kapsamda Ziraat Portföy'ün eylül ayı itibarıyla yönettiği portföy büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Portföy Genel Müdürü Gökçen Yaman Akgün, şunları kaydetti:

"2002'de başladığımız yolculuğumuzda bugün, Türkiye'nin lider emeklilik şirketinin fonlarının büyük çoğunluğunu yönetmenin yanı sıra kurucusu olduğumuz geniş yatırım fonu yelpazesiyle sektöre yön vermekteyiz. 2024 yılı Ekim ayı itibarı ile emeklilik tarafında 230 milyar lirayı aşkın bir büyüklüğü ve aynı zamanda kurucusu ve yöneticisi olduğumuz 77 yatırım fonu ile 300 milyar lirayı aşan bir büyüklüğü yönetmekteyiz. Öte yandan liderliğini yaptığımız Borsa Yatırım Fonları gibi yenilikçi ürünlerde aktif 12 Borsa Yatırım Fonumuz ile yaklaşık 60 milyar liralık büyüklüğe ulaşmış durumdayız."

Akgün, emeklilik ve yatırım fonlarının yanı sıra iddialı oldukları bir diğer alan olan portföy yönetimi hizmeti tarafında da büyüklük açısından sektörde lider konumda olduklarını kaydederek, "Ziraat Portföy olarak şeffaf ve ilkeli yönetim anlayışımızdan ödün vermeden, yatırım ve borsa yatırım fonlarında tematik, yenilikçi ürünler ile yolumuza devam ederek gayrimenkul ve girişim sermayesi gibi alternatif ürünlerde de sektörde yer almaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Güçlü ortakları ve içinde bulundukları köklü finansal çatının yanı sıra insan kaynağı ve teknoloji adımlarının en önemli kazanımları olduğunu belirten Akgün, şu ifadeleri kullandı:

"Ziraat Portföy olarak tecrübeli ve sektörü iyi tanıyan araştırma ve yatırım ekibimiz ile bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek farklı yatırım araçları ve stratejilerinden oluşan seçenekler sunabilmekteyiz. Yetkin kadromuz ve yeni nesil portföy yönetim stratejilerine uygun teknolojik adımlarımız, yatırımcılarımıza artı değer katacak stratejilerimiz de önemli destekleyicimiz olmaya devam edecek."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Eylül, Borsa, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Portföy 1 Trilyon Lirayı Aştı - Son Dakika

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