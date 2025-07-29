Zirai Don Hasar Ödemeleri Ağustos'ta Başlayabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Zirai Don Hasar Ödemeleri Ağustos'ta Başlayabilir

29.07.2025 16:50
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Korkmaz, zirai don hasarlarının ödemelerinin ağustosta başlayabileceğini ve eylülde tamamlanacağını belirtti.

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, "Büyük ihtimal eylül, ekim gibi bütün ödemeler tamamlanmış olur. Ağustos içerisinde de ödemeler başlayabilir diye düşünüyorum." dedi.

Burdur'da görev yapan basın mensuplarıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taş Oda'da bir araya Korkmaz, 25 ili ziyaret ettiklerini, akademisyenleri, bürokratları ve sivil toplum örgütü başkanlarını dinlediklerini söyledi.

Zirai donla ilgili ön rapor hazırladıklarını belirten Korkmaz, 12 Nisan'a kadar olan zarar oranının karşılanmasına yönelik kabinenin taahhüdü olduğunu ve bu konudaki teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında poliçesi olan ve yüzde 100 hasarı olanların tamamının ödemelerinin yapıldığını aktaran Korkmaz, "şunları kaydetti:

"2 milyar liraya yakın bir rakam ödendi. 20 milyarlık rakam da muallakta. Muallakla kastedilen şu, mesela sizin cevizinizin hasarının niteliği eylülde ayında belli oluyor. Yani yüzde 90 mı, 80 mi olacağı. Bazı don etkileri meyve hasadı döneminde ortaya çıkıyor. Bir müddet sonra dondan hasar görmüş, dökülüyor meyveler. Yani bugün yüzde 50 gibi görülen hasar eylül ayında yüzde 70'e çıkabiliyor. O hasar süreçleri netleştikten sonra onların da kasıma kadar tamamını bitirmiş olacağız. Büyük ihtimal eylül, ekim gibi bütün ödemeler tamamlanmış olur. Ağustos içerisinde de ödemeler başlayabilir diye düşünüyorum."

Korkmaz, birçok yerde hasarların gelecek yılı da etkilediğini, örneğin Malatya'da en erken kayısının 2027-2028 yıllarında 2024 rekoltesine ulaşacağını vurguladı.

2026-2027 yıllarını kurtaracak finansal destek önerdiklerini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Sübvansiyonluk kredilerin, faizsiz ya da düşük faizli olarak birkaç yıl ödemesiz, 3-5 yıl gibi vadeli olmasını istedik. Su desteği istedik. Çünkü zirai dona muhatap olan bahçelere normal bahçeden daha fazla bakım gerekiyor. Bununla ilgili destek istedik. TARSİM'in yeniden yapılandırılmasını talep ettik. Ana başlıklarla öne çıkan ana konular bunlardı ama bizim en çok arzu ettiğimiz konu TARSİM'in artık çok güçlü bir şekilde yeniden yapılanması ve en azından bir kısmının zorunlu olması."

Kaynak: AA

Adem Korkmaz, Çiftçilik, Ekonomi, burdur, Güncel, Finans, Tarım, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zirai Don Hasar Ödemeleri Ağustos'ta Başlayabilir - Son Dakika

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