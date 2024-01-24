Zonguldak Halk Pazarı Yoğun İlgi Gördü

Zonguldak'ta halk pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pazarda halkın gösterdiği ilgi esnafın yüzünü güldürdü.

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun alışveriş yaptı. Fiyatlar geçen haftayla aynı olurken pazarın hareketli olması esnafın yüzünü güldürdü. Tezgahlarda, Soğan 7- 10 lira, Patates 17- 20 lira, Bağ marul 35 lira, Domates 25 lira, veri domates 50 lira, ıspanak 25 lira, Pırasa 20 lira, havuç 20 lira, biber 30 lira, Mandalina 15 lira, portakal 15 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK