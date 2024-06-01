Zonguldak Halk Pazarında Fasülye Fiyatı Şaşırttı

Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarında fasülyenin fiyatı görenleri hayrete düşürdü.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerden birini yaşadı.

Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek kendilerine en uygunu ve en ucuz ürünü alabilmek için yarış içine girdi.

Pazarda genelde fiyatların düşük olması nedeniyle vatandaşlar ürünleri alabilmekte zorluk yaşamadı.

Tezgahlarda, "Domates 35 lira, soğan 7,5 lira, patates 15 lira, fasülye 70 lira, kiraz 40 lira, marul 25 lira, semiz otu 50 lira, salatalık 20 lira, patlıcan 30 lira'dan alıcı buldu. - ZONGULDAK