Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düşüşe Geçti

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların ucuz olması vatandaşın yoğun ilgisine neden oldu.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günler Soğuksu semtine kurulan halk pazarında fiyatlar düşüşe geçti. Geçtiğimiz haftalara oranla pazarda büyük bir düşüş yaşandı. Fiyatların uygun olması hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti. Tezgahlarda, Ispanak 30 lira, pırasa 20 lira, biber 35 lira, patlıcan 30 lira, havuç 15 lira, çeri domates 40 lira, mandalina 15 lira, elma 15 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK