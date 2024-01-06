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Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düşüşe Geçti - Son Dakika
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Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düşüşe Geçti

Zonguldak'ta her hafta Soğuksu semtine kurulan halk pazarında fiyatlar düşüşe geçti. Ispanak, pırasa, biber, patlıcan, havuç, çeri domates, mandalina ve elma gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Bu durum hem esnafı hem de vatandaşları memnun etti.

Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düşüşe Geçti
06.01.2024 - 17:45,
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Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların ucuz olması vatandaşın yoğun ilgisine neden oldu.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günler Soğuksu semtine kurulan halk pazarında fiyatlar düşüşe geçti. Geçtiğimiz haftalara oranla pazarda büyük bir düşüş yaşandı. Fiyatların uygun olması hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti. Tezgahlarda, Ispanak 30 lira, pırasa 20 lira, biber 35 lira, patlıcan 30 lira, havuç 15 lira, çeri domates 40 lira, mandalina 15 lira, elma 15 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak Halk Pazarında Fiyatlar Düşüşe Geçti - Son Dakika
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