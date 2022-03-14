Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor

14.03.2022 12:04
Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Zonguldak-Kilimli Yolu Projesiyle, Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağladıklarını belirterek, 40 dakikada geçilen güzergahın 35 dakika kısaldığını ve seyahat süresinin 5 dakikaya indiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Zonguldak-Kilimli Yolu Projesiyle, Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağladıklarını belirterek, 40 dakikada geçilen güzergahın 35 dakika kısaldığını ve seyahat süresinin 5 dakikaya indiğini kaydetti.

Türkiye'nin önemli sanayi tesislerinin bulunduğu Zonguldak kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz'in ihracat kapısı konumunda bulunuyor. Ayrıca şehir, bölgeyi İç Anadolu ve Marmara'ya bağlaması bakımından stratejik öneme sahip. Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile- Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos Serbest Bölgesi yer alırken güzergahtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi" ile 40 dakika süren yolculuğun 35 dakika kısalarak 5 dakikaya indiğini açıkladı.

Hızlı ve güvenli ulaşım tesis edildi

11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı'na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesiminin, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak hizmete sunulduğu kaydedildi. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın adını taşıyan tünellerin de yer aldığı projeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen bin 546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2 bin 502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum Köprülü Kavşakları bulunuyor. Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı. Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi."

Zamandan 135 milyon TL, akaryakıttan 20,2 milyon lira tasarruf

Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandığı belirtilirken, hayata geçen proje ile yıllık 155,2 milyon TL tasarruf sağlanacak. 40 dakikada geçilen güzergah ise 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi. Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon, akaryakıttan 20,2 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon TL tasarruf elde edilecek. Karbon salınımı da 4 bin 225 ton azaltılacak. Ayrıca, projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı'na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek. Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak. - ZONGULDAK

Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor
Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor
Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor

YORUMLAR
500
İl Müdürü Güner 14 Mart Tıp Bayramını kutladı İl Müdürü Güner 14 Mart Tıp Bayramını kutladı ZONGULDAK - Artan tahtalardan rahle yapıp ramazan öncesi çevresindekilere hediye ediyor ZONGULDAK - Artan tahtalardan rahle yapıp ramazan öncesi çevresindekilere hediye ediyor

Karadeniz Sahil Yolu, Batı Karadeniz, Kurucaşile, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlilerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:28 Seçim kanunu teklifinin açıklandığı kritik toplantıya gazetecilerin isteği damga vurdu: Tokalaşın
12:19 Aylar önce gözlerini kaçırmıştı! Bülent Serttaş, oryantal Didem'den gözlerini alamadı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: Beş dakikaya inen Zonguldak-Kilimli yolu stratejik önem taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement