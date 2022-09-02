Tezgahlar palamutla doldu taştı, vatandaş yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika
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Tezgahlar palamutla doldu taştı, vatandaş yoğun ilgi gösterdi

02.09.2022 12:27

Zonguldak'ta av yasağının kalmamasıyla birlikte tezgahlar palamuta doydu.

Zonguldak'ta av yasağının kalmamasıyla birlikte tezgahlar palamuta doydu.

Zonguldak'ta 1 Eylül'de av yasağının kalkmasının ardından balıkçılık sezon başladı. Sezonun başlamasıyla birlikte tezgahlarda palamutlar yerini aldı. Özellikle palamutun bol olması da esnafların ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Palamut tezgahlarda 30 TL'den satıldı.

Vatandaşlarda hem palamutun taze olması hem de uygun olması nedeniyle palamuta yoğun ilgi gösterdi. Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Öncelikle kendi dükkanlarımın ve bütün gır gır sahiplerinin yeni sezonu hayırlı olsun. İnşallah bereketli bir sezon geçer. Palamut iri olarak gözüküyor ama palamut daha çıkmadı. Denizler daha sıcak daha soğumadı. İnşallah bu sene bereketli olacak palamut. Bugün palamut biraz fazla geldi. Çingene palamutu diyoruz o taze. Fiyatları boy boy 30 TL'den başlıyor. Bu sene palamuta doyacağız. Şuan öyle gözüküyor. Şu Eylül ayı palamut mevsimi. Eylül, Ekim ve Kasım gibi palamut olur. Onun yanında barbun, hamsi hava soğuduğu zaman biraz boşalıyor. İnşallah bu sene bereketli olur" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Balıkçılık, Zonguldak, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tezgahlar palamutla doldu taştı, vatandaş yoğun ilgi gösterdi - Son Dakika

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