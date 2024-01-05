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Zonguldak'ta Bozuk Para Sıkıntısı: Esnaflar Yazı Asarak Çözmeye Çalıştı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bozuk Para Sıkıntısı: Esnaflar Yazı Asarak Çözmeye Çalıştı

Zonguldak'ta kent merkezinde marketlerde bozuk para sıkıntısı artarak devam ediyor. Marketler 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira bulmakta zorlanıyor. Esnaflar bu sorunu çözmek için kolları sıvadı ve marketlerin kapılarının önüne yazı asarak bozuk para sıkıntısını gidermeye çalıştı.

Zonguldak\'ta Bozuk Para Sıkıntısı: Esnaflar Yazı Asarak Çözmeye Çalıştı
05.01.2024 - 16:21,
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Zonguldak'ta bozuk para sıkıntısı çeken esnaflar dükkanlarının önüne yazı asarak sorunu çözmeye çalıştı.

Zonguldak'ta kent merkezinde marketlerde bozuk para sıkıntısı artarak devam ediyor.

Marketler 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira bulmakta zorlanıyor. Yaşanan mağduriyetin ardından esnaflar bu sorunu çözmek için kolları sıvadı. Esnaflar marketlerin kapılarının önüne yazı asarak bozuk para sıkıntısını çözmeye çalıştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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