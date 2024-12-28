Zonguldak\'ta Halk Pazarında Fiyatlar Değişmedi

Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre aynı kaldı.

Zonguldak'ın Soğuksu semtinde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri hizmet veren halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar sabahın ilk saatinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

Pazarda ürün fiyatlarından geçtiğimiz haftaya göre aynı kalması dikkatlerden kaçmadı.

Tezgahlarda, Patates 12,5 lira, Soğan 12,5 lira, ıspanak 70 lira, marul 40 lira, salatalık 50 lira, domates 40 lira, biber 100 lira, limon 50 lira, pırasa 40 lira'dan alıcı buldu. - ZONGULDAK