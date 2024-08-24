Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun

Zonguldak\'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı. Fiyatların uygun olması ise vatandaşın ilgisini arttırdı. Tezgahlarda, Dolma biber 30 lira, limon 30 lira, fasulye 40 lira, salatalık 25 lira, biber 20 lira, patates 15 lira, soğan 15 liradan alıcı buldu.

24.08.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların uygun olması vatandaşın ilgisini arttırdı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

Fiyatların uygun olması ise vatandaşın ilgisini arttırdı. Tezgahlarda, Dolma biber 30 lira, limon 30 lira, fasulye 40 lira, salatalık 25 lira, biber 20 lira, patates 15 lira, soğan 15 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, Alışveriş, Ekonomi, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
20:57 Nevşehir’in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu Nevşehir'in turistik Kapadokya bölgesi sele teslim oldu
17:09 Erzincan’da katliam gibi kaza: 1’i bebek 4 ölü, 2 yaralı Erzincan'da katliam gibi kaza: 1'i bebek 4 ölü, 2 yaralı
16:43 Türkiye’nin yeni denizaltısı ’’Pirireis’’ göreve başladı Türkiye'nin yeni denizaltısı ''Pirireis'' göreve başladı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
09:13 Arda Güler’e gün doğdu Ancelotti oynatmaya mecbur Arda Güler'e gün doğdu! Ancelotti oynatmaya mecbur
09:12 Ekmek satışında yeni dönem A’dan Z’ye tüm bilgiler üzerinde yazacak Ekmek satışında yeni dönem! A'dan Z'ye tüm bilgiler üzerinde yazacak
08:16 İstanbul’da rekor kıran nem oranı İstanbul'da rekor kıran nem oranı
08:15 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı 11 ilde uyuşturucu operasyonu: 100 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 00:47:11. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement