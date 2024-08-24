Zonguldak\'ta Halk Pazarında Fiyatlar Uygun

Ekonomi

Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların uygun olması vatandaşın ilgisini arttırdı.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelerek alışverişlerini yaptı.

Fiyatların uygun olması ise vatandaşın ilgisini arttırdı. Tezgahlarda, Dolma biber 30 lira, limon 30 lira, fasulye 40 lira, salatalık 25 lira, biber 20 lira, patates 15 lira, soğan 15 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK