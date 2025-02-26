Zonguldak\'ta Hamsi Fiyatlarında Düşüş

Ekonomi

Zonguldak'ta fiyatı düşen yerli hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta kar yağışıyla birlikte hamsi fiyatı 200 liraya kadar yükselmişti. Kar yağışının durmasının ardından yerli hamsi kendini gösterdi. Yerli hamsi tezgahlarda 150 liraya alıcı buldu. Hamsinin fiyatının düştüğünü gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi. Balıkçı Oktay Ertürk, "Hamsi furyası geldi. Hamsi şuanda 150 lira. Fiyatlar uçar yani. Hamsi bitiyor, ucuzken herkes alsın. 1-2 gün sonra fiyatlar değişir. 200 lira ile 250 liraya yükselebilir. Karlı fırtınalı hava da buradaydık. Vatandaşı balıksız bırakmadık" dedi. - ZONGULDAK