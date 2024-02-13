Zonguldak'ta İstavrit Bolluğu: Kilosu 60 Liradan Satıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta İstavrit Bolluğu: Kilosu 60 Liradan Satıldı

Zonguldak\'ta İstavrit Bolluğu: Kilosu 60 Liradan Satıldı

Zonguldak'ta birkaç gündür devam eden istavrit bolluğu tezgahlara yansıdı. İstavritin kilosu 60 liradan satıldı. İstavritin fiyatının uygun olması vatandaşın ilgisine neden oldu. Hamsi ise kilosu 150 liradan alıcı buldu. Balıkçılar, istavrit bolluğunun sezonun sonuna yaklaşılmasına rağmen hala devam ettiğini belirtti.

13.02.2024 13:02
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Zonguldak'ta yaşanan istavrit bolluğu tezgahlara yansıdı. İstavritin kilosu 60 liradan satıldı.

Zonguldak'ta birkaç gündür devam eden istavrit bolluğu tezgahlara yansıdı. İstavrit tezgahlarda kilosu 60 liradan satıldı. İstavritin fiyatının uygun olması vatandaşın ilgisine neden oldu. Diğer yandan istavritle birlikte satılan hamsi ise kilosu 150 liradan alıcı buldu.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Zaten sezonda palamut bolluğu olmadı. Bir hamsi bolluğu olmadı. Ama Allah gene bir şeyler verdi. İstavrit balığı oldu, mezgit balığı oldu. Şimdi artık sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Zaten 5-6 aydır satıyoruz. İstavrit bolluğu oldu. Hala da istavrit devam ediyor. Hala kayıklar burada. Türkiye'nin kayıkları burada. Giresun'dan, Trabzon'dan kayıklar geldi. Fiyatlar 50-60 liraya düştü. Hamsi 150 lira. Hamsi az geldiği için, kasası pahalı olduğu için biz de bu fiyata satıyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta İstavrit Bolluğu: Kilosu 60 Liradan Satıldı - Son Dakika
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