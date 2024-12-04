Zonguldak'ta İstavrite Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta İstavrite Yoğun İlgi

Zonguldak\'ta İstavrite Yoğun İlgi

Zonguldak'ta 75 liraya satılan istavrit, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü ve tükenmek üzere.

04.12.2024 12:09
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Zonguldak'ta 75 liradan satılan istavrite vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ta bugün balık tezgahlarında istavrit 75 liradan satıldı. İstavritin fiyatının ucuz olduğunu gören vatandaşlar tezgahlara yoğun ilgi gösterdi.

Dakikalar içerisinde istavrit tükenme noktasına geldi. Yaşanan ilgi hem esnafı hem de vatandaşı memnun etti.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "İki gündür istavrit balığı denizlerde bol çıkıyor. Şu anda Zonguldak'ın bütün denizlerinde istavrit bolluğu yaşanıyor. O yüzden dün istavrit 100 liraydı bugün 75 lira. Gördüğünüz gibi her haneye yeter. Bir tane bisküvitin 50 lira olduğu yerde balık 75 lira. İnşallah böyle devam eder halkımız bol bol balık yer. Şu anda 75 lira da uygun. Bir salata bir çorba 1 kilogram istavrit bir aileye çok rahat yeter" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

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