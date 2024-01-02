Zonguldak\'ta Tüketici Hakem Heyeti Nakdi Sınırları Artırıldı

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Tüketici Hakem Heyetindeki nakdi sınırların artırıldığını açıkladı.

İl Müdürü İsmail Maden, bu değişikliğin tüketiciler için önemli olduğunu vurguladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular için uyulması gereken nakdi sınırlar yeniden belirlendi.

İsmail Maden, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'inci maddesi ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6'ncı maddelerinde yer alan nakdi sınırların artırılmasına ilişkin tebliğ, yeni yılda yürürlüğe girecek" dedi. Yapılan bu düzenlemeyle, Zonguldak ilinde tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruların üst limiti 66 bin liradan 104 bin liraya çıkarıldı.

Tüketiciler, e-Devlet üzerinden veya ilçelerdeki kaymakamlıklara ya da İl Müdürlüğü'ne şahsen başvurarak haklarını arayabilecekler. Maden, bu düzenlemenin tüketiciler için hayırlı olmasını diledi ve değişikliğin tüketici haklarının daha etkin korunmasına katkı sağlayacağını belirtti. - ZONGULDAK