Zonguldak'taki fotoğraf stüdyolarından indirimli tarife

Zonguldak'ta fotoğraf stüdyoları döviz kurunun gerilemesi ile maliyetlerin düştüğünü açıklayarak fiyatlarda indirim yapacaklarını açıkladı. İndirimli fiyat tarifesinin 27 Aralık 2021 tarinden itibaren uygulamaya konulacağı belirtildi.

Dövizde yaşanan yükseliş nedeniyle fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını açıklayan fotoğrafçılar, dövizin düşmesiyle birlikte indirime gittiklerini açıkladılar. Ekonomi gündemini yakından takip ettiklerini açıklayan fotoğraf stüdyoları adına açıklama yapan İbrahim Kalaycı, "Ekonomik veriler ve artan döviz fiyatları karşısında,siz değerli müşterilerimize sürdürülebilir hizmet verebilmek için fiyatlarımızı güncellemiştik. Ancak gelişen şartlarda döviz kurunun geri gelmesi ile birlikte maliyetlerimiz de düşmüştür. Bu sebepten dolayı fiyatlarımızda indirim yapma kararı aldık. Hem ilimizdeki ortalama gelir düzeyi, hem de vatandaşımızın alım gücünü düşünerek her zaman müşterilerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

İndirimli fiyat tarifesinin 27 Aralık 2021'den itibaren uygulamaya konulacağı açıklandı. - ZONGULDAK