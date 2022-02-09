Üye Girişi
Zonguldak'taki hayvansal üretim istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Zonguldak'taki hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

09.02.2022 12:28
Zonguldak'taki hayvansal üretim istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak'taki hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Zonguldak'taki hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %0,7 azalarak 18 milyon 36 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %6,3 oranında artarak 57 milyon 519 bin baş oldu. Yük hayvanı sayısı ise bir önceki yıla göre %9,7 oranında azalarak 202 bin 895 oldu. Zonguldak'ta 72 bin 614 adet büyükbaş hayvan, 280 adet yük hayvanı, 38 bin 23 adet küçükbaş hayvan bulunduğu açıklandı. Karabük'te 50 bin 890 adet büyükbaş hayvan, 288 adet yük hayvanı, 33 bin 368 adet küçükbaş hayvan bulunduğu kaydedidi. Bartın'da ise 49 bin 30 adet büyükbaş hayvan, bin 270 adet yük hayvanı, 6 bin 322 adet küçükbaş hayvan bulunduğu kaydedildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Zonguldak, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'taki hayvansal üretim istatistikleri açıklandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:15 Epilasyon merkezindeki silahlı kavgada yeni detay! Olay yanlış anlamadan çıkmış
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
11:52 Falyalı öldürüldü, Sedat Peker'in iddiaları yeniden hatırlandı! "Ortadoğu'nun uyuşturucu patronu" demişti!
11:48 Yaralı şoförün annesi konuştu: Şafak Bey vurulunca şaşırmış!
11:35 Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak! Restoranlarda açılış ücreti dönemi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 12:34:27. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'taki hayvansal üretim istatistikleri açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement