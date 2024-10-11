Zonguldak'tan Altın Bal Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Zonguldak'tan Altın Bal Ödülü

Zonguldak\'tan Altın Bal Ödülü

Akosman çifti, prolin değeri yüksek kestane balıyla Londra'da altın bal ödülü kazandı.

11.10.2024 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta Akosman çifti 8 yıl önce 40 kovan ile başlayan arıcılık serüveninde "Kestane balının diyarı Zonguldak" sözünü dünyaya gösterdi. Saflık derecesi ve kalitesini gösteren prolin değeri normal sınırların üstünde çıkan balı, kestane balı sınıfında Londra'daki yarışmaya gönderen çift, sağlığa olağanüstü faydası, benzersizliği ve tadı ile dünyanın en kaliteli balı olma özelliğiyle 'altın bal' ödülünü aldı.

Kilimli ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Muhammet Akosman, dedesi ve ailesiyle birlikte küçük yaştan itibaren yaptığı arıcılık mesleğini sürdürmek için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık bölümünden mezun oldu. 2016 yılında kendi işletmesini kurdu. Devlet desteği alarak 40 kovan ile işe başlayan Akosman, iki yıl önce dünya evine girdiği eşi Sevgi Akosman ile birlikte işletmesini büyüttü.

Akosman, 8 yıl boyunca bilinçli arıcılık yöntemleri uyguladı. Saflık derecesi ve kalitesini gösteren prolin değerlerinin normal sınırları 800 ila bin olurken; çift 2023 yılında ürettikleri kestane balının prolin değerin bin 423'e çıkararak dünyaya tanıtmayı hedefledi. Bu kapsamda kestane balını 19-21 Mayıs 2024 tarihleri arasında Londra'da düzenlenen Uluslararası Bal Yarışması'na gönderdi.

Yarışmaya 54 ülkeden çiçek ve kestane balı kategorilerinde binlerce çeşit bal gönderildi. Ancak Akosman'ın gönderdiği kestane balı, bin çeşit kestane balı arasından saflık derecesi ve kalite derecesini gösteren prolin değerlerinin normal sınırların üstünde çıkmasıyla 'altın bal' ödülüne layık görüldü.

"Ailecek arıcılık sektöründeyiz"

Muhammet Akosman, genç olduğu için daha fazla merakla bu işi yaptığını anlatarak "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık Bölümü mezunuyum. Dededen gelen arıcılık mesleğimiz var. Babam, amcalarım, ablam, kardeşlerim ile birlikte tamamen arıcılık sektöründeyiz. 2016 yılında ailemden hariç genç çiftçi desteği ile devlet bize 40 kovan bir proje verdi. Biz bu projeyi geliştirdik. Kendimizi tamamen kestane balına adadık. Şu an 800'e yakın kovanımız var. Genç olduğumuz için bu işi biraz daha meraklı şekilde yapıyoruz" dedi.

"Faydaları diğer ballardan ayırıyor"

Kestane balının insan sağlığına olan faydalarına değinen Akosman, "Akciğer, mide rahatsızlığı, kalp rahatsızlıklarında, bağışıklıkta birçok faydası var. Bu da bizi kestane balını ön plana çıkartıyor. Özellikle antioksidan değeri bakımından kestane balımız dünyada ilk sıralarda geliyor. Bu da kestane balının tabi ki diğer ballardan ayırıyor" ifadelerini kullandı.

Akosman, "Her sene kendi ürettiğimiz balı tahlile gönderdiğimizde kendimizi tatmin edecek şekilde sonuçları görmek istiyoruz. Burada da yüksek prolin değerlerini her geçtiğimiz sene artarak gördüğümüzde bu bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"Kestane balının diyarı Zonguldak" sözü dünyaya ulaştı

"Elimizde böyle güzel bir bal var. Neden dünyaya tanıtmayayım? Zonguldak'ın adını bütün dünyada kestane balını çok rahatlıkla tanıtabilirim" diyen Akosman, Londra'daki uluslararası bal yarışmasına katılma fikrinin nasıl oluştuğunu anlattı. Akosman, "2023 yılında ürettiğim bin 423 prolin değerli kestane balı ile Londra'daki bal yarışmasına katıldım. Orada da sağlığa olağanüstü faydası, benzersizliği, tadı ile birlikte rekabet kategorisinde kalite ödülü aldım. Altın bal ödülünü Zonguldak'a ve kestane balı olarak bütün dünyaya tanıttım" dedi.

"Kalite anlamında dünyada birinci sırada geliyor"

Akosman, "Benimle birlikte 54 farklı ülke bu bal yarışmasına katıldı. Kestane balı kategorisinde de bin farklı çeşit bal yarışmaya katıldı. Orada da altın bal ödülü ile birinci seçildik. Bizim araştırmalarımız sonucunda dünyada en kaliteli ballar sınıfında prolin değerleri yüksek olan ballar geliyor. Bunun örnekleri de var. Türkiye'de ve dünyada var. Bin 300 ila bin 400 bandı arasında prolin değerleri var. Benim ürettiğim kestane balı en son ki analiz sonucunda bin 980 prolin geldi. Dünya standardının çok üstünde bir rakam. Birinci sırada gelecek bir bal" diye konuştu.

"Yeraltı elmasımız taşkömürü, yer üstü elmasımız kestane balı"

Zonguldak'ta üretilen taşkömürü kalori değeri yüksek olması sebebiyle "yeraltından çıkan elmas" olarak nitelendiriliyor. Muhammet Akosman da taşkömürünü örnek göstererek prolin değerleri normal sınırların üzerinde olan kestane balını da "yerüstü elması" olarak nitelendirdi. Akosman, "Zonguldak balını da bütün dünyaya tanıtabilecek elimizde yer üstü elmasımız var. Biliyorsunuz, yer altı elmasımız taşkömürüdür. Artık yer üstü elmasımız da kestane balımız. Bu da bizi ön plana çıkartacaktır. Uluslararası yarışmaya katılıp da 54 ülke arasından en iyi sonucu almak bizi gururlandırdı. Altın bal ödülünü almak bizi ön plana taşıdı. Bundan sonraki süreç bizim için biraz daha kolay olacak. Biz bu balı uluslararası yarışmalara katılarak tekrar bütün dünyaya daha rahat şekilde duyurabileceğiz. Biz artık değerli bir ürünümüz olduğunu biliyoruz. Kestane balımız, antioksidan değeri bakımından dünyada ilk sıralarda gelen değerli bir ürün. Prolin değerlerinin de bin 980 olması, tıbbi olarak da balı kullanabilecek nitelikte. Çünkü bal, enerji ve şifa verici kalitesi ile çok rahatlıkla dünyaya tanıtabiliriz" diye belirtti.

İşçi arının doğumuna çıkışına şahit oldular

Muhammet Akosman'ın eşi Sevgi Akosman da kestane balını dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi. Arılıkta kovanları gezen çift, 21 günün ardından yeni doğan bir işçi arının kovandan çıkışına da şahit oldu. Öte yandan Muhammet Akosman, bin 423 prolin değeri ile aldığı ödülün ardından kendisi ile yarıştığını ifade ederek bu yıl balın prolin değerinin bin 980'e ulaştığını ve bu kaliteyi daha da yukarıya taşıyacağını söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, Ekonomi, Londra, Tarım, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'tan Altın Bal Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:21:24. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'tan Altın Bal Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.