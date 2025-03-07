Zorlu Holding\'den İsrail kararı

Ekonomi

Zorlu Enerji, İsrail'deki iştiraki Dorad Energy Limited'in sermayesindeki %25'lik payını tamamen elden çıkarma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yaklaşık üç ay süren görüşmelerin sonucunda, hisselerin satışı için İsrail merkezli Phoenix Grubu ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Satış işleminin, Dorad Yönetim Kurulu'nun onayı ve ilgili yasal izinlerin alınması şartıyla tamamlanacağı belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI

KAP'a yapılan açıklamada, satış sürecinin tamamlanmasının ardından Zorlu Enerji'nin Dorad'daki tüm hisselerini devredeceği ve şirketin sermayesindeki payının sıfırlandığı ifade edildi.

Ayrıca, mevcut hissedarlar sözleşmesi uyarınca, %25'lik payın %15'lik kısmında diğer ortakların öncelikli alım hakkına sahip olduğu vurgulandı. Bu hakkın kullanılmaması halinde, hisselerin tamamının aynı şartlarla Phoenix Grubu'na geçeceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zorlu Enerji Grubu olarak, 2003 yılından bu yana azınlık ortağı olduğumuz İsrail'deki Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerindeki tüm hisselerimizin devrinin tamamlandığını geçtiğimiz yıl kamuoyuyla paylaşmıştık. Yönetim Kurulumuz'un 04.03.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin de dahil olduğu Zorlu Grubu yatırım politikaları ve stratejileri çerçevesinde 09.08.2024 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında ve yaklaşık 3 ay süren müzakereler neticesinde İsrail'de mukim Dorad Energy Ltd. (Dorad) sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen paylarımızın tamamının satışına ilişkin olarak İsrail'de mukim Phoenix Grubu ile Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

Planlanan pay devri Dorad Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi suretiyle sözleşmesel fiyat uyarlamaları üzerinden gerçekleşecek satış işlemi tamamlandığında Dorad sermayesinde payımız kalmayacaktır.

Dorad'ın mevcut ortakları arasındaki Hissedarlar Sözleşmesi gereği, yüzde 25'lik paylarımız içindeki yüzde 15'lik bölümde diğer ortakların ön alım hakkı bulunmakta olup, ön alım hakkı kullanılmaması halinde paylarımızın tümü aynı koşullarda Phoenix Grubu'na devredilecektir.

Bu devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İsrail'deki söz konusu santrallerle hiçbir bağımız kalmayacaktır. Böylelikle, Zorlu Enerji olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda; fosil kaynaklı enerji yatırımlarını portföyümüzden tamamen çıkararak, yenilenebilir enerji kaynakları odaklı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."