Zorlu Holding'den İsrail kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Zorlu Holding'den İsrail kararı

Zorlu Holding\'den İsrail kararı

Zorlu Enerji, İsrail'de bulunan Dorad Energy Limited sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen paylarının satılacağını duyurdu.

07.03.2025 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorlu Enerji, İsrail'deki iştiraki Dorad Energy Limited'in sermayesindeki %25'lik payını tamamen elden çıkarma kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yaklaşık üç ay süren görüşmelerin sonucunda, hisselerin satışı için İsrail merkezli Phoenix Grubu ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Satış işleminin, Dorad Yönetim Kurulu'nun onayı ve ilgili yasal izinlerin alınması şartıyla tamamlanacağı belirtildi.

KAP AÇIKLAMASI

KAP'a yapılan açıklamada, satış sürecinin tamamlanmasının ardından Zorlu Enerji'nin Dorad'daki tüm hisselerini devredeceği ve şirketin sermayesindeki payının sıfırlandığı ifade edildi.

Ayrıca, mevcut hissedarlar sözleşmesi uyarınca, %25'lik payın %15'lik kısmında diğer ortakların öncelikli alım hakkına sahip olduğu vurgulandı. Bu hakkın kullanılmaması halinde, hisselerin tamamının aynı şartlarla Phoenix Grubu'na geçeceği kaydedildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zorlu Enerji Grubu olarak, 2003 yılından bu yana azınlık ortağı olduğumuz İsrail'deki Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santrallerindeki tüm hisselerimizin devrinin tamamlandığını geçtiğimiz yıl kamuoyuyla paylaşmıştık. Yönetim Kurulumuz'un 04.03.2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin de dahil olduğu Zorlu Grubu yatırım politikaları ve stratejileri çerçevesinde 09.08.2024 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında ve yaklaşık 3 ay süren müzakereler neticesinde İsrail'de mukim Dorad Energy Ltd. (Dorad) sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen paylarımızın tamamının satışına ilişkin olarak İsrail'de mukim Phoenix Grubu ile Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

Planlanan pay devri Dorad Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmesel koşulların yerine getirilmesi suretiyle sözleşmesel fiyat uyarlamaları üzerinden gerçekleşecek satış işlemi tamamlandığında Dorad sermayesinde payımız kalmayacaktır.

Dorad'ın mevcut ortakları arasındaki Hissedarlar Sözleşmesi gereği, yüzde 25'lik paylarımız içindeki yüzde 15'lik bölümde diğer ortakların ön alım hakkı bulunmakta olup, ön alım hakkı kullanılmaması halinde paylarımızın tümü aynı koşullarda Phoenix Grubu'na devredilecektir.

Bu devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İsrail'deki söz konusu santrallerle hiçbir bağımız kalmayacaktır. Böylelikle, Zorlu Enerji olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda; fosil kaynaklı enerji yatırımlarını portföyümüzden tamamen çıkararak, yenilenebilir enerji kaynakları odaklı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Zorlu Holding, Zorlu Enerji, Ekonomi, Phoenix, Finans, İsrail, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zorlu Holding'den İsrail kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı
13:10 Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti
11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:36:26. #7.13#
SON DAKİKA: Zorlu Holding'den İsrail kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.