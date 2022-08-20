Zorlu Enerji, Zonguldak'ta iki araçlık şarj istasyonu kuracak - Son Dakika
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Zorlu Enerji, Zonguldak'ta iki araçlık şarj istasyonu kuracak

20.08.2022 14:30
Zorlu Enerji, Zonguldak'ta iki araçlık şarj istasyonu kuracak

Zorlu Enerji, yeşil mutabakat ve karbon ayak izinin sıfıra indirilmesi doğrultusunda protokol imzaladığı Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın otoparkına iki araçlı şarj istasyonu kuracak.

Zorlu Enerji, yeşil mutabakat ve karbon ayak izinin sıfıra indirilmesi doğrultusunda protokol imzaladığı Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nın otoparkına iki araçlı şarj istasyonu kuracak.

2016 yılında 175 ülke arasında imzalanan ve tüm ülkeler için yaygınlaştırılmaya çalışılan çalışmalar meyvelerini veriyor. Karbon ayak izinin sıfıra indirilmesinin hedeflendiği çalışmalar doğrultusunda Zorlu Enerji ile Zonguldak Ticaret Sanayi Odası arasında protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde odanın otoparkına iki araçlı şarj istasyonu kurulacak.

İstasyonların hayata geçirilmesiyle birlikte elektrikli araç sahibi üyelerin bundan faydalanabileceğini belirten Zonguldak TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya şöyle konuştu:

"Paris İklim Anlaşması 2016 yılında 175 ülke tarafından imzalandı. Bu ülkeler arasında tabi ülkemizde var. Biliyorsunuz meclisimizden de 2021 yılı sonunda geçti. Türkiye'de Paris İklim Anlaşmasıyla ilgili olarak vizyonunu ortaya koydu. 2019 yılında da AB Yeşil Mutabakat stratejisi oluşturuldu. Bu tüm ülkeler için yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Bu süreç tüm iş modellerinin güncellenmesine neden oldu. Ekonomik büyüme içerisinde çevreye etkinin en aza indirilmesi hatta karbon ayak izinin sıfırlanması hedefleniyor. Bizde bu bağlamda üyelerimizin farkındalığını geliştirmek ve örnek olmak adına odamızın otoparkına iki üniteli şarj istasyonu kurmak üzere görüşmelerde bulunduk. Son olarak Zorlu Enerji ile bu konuda anlaştık. Bir protokol imzaladık. Odamızın otoparkında iki araçlık şarj istasyonu kuruyoruz. Üyelerimiz elektrikli otomobillerini şarj edebilecekler. Tabi bu örnek olacak umuyoruz üyelerimiz için. Onlar da kendi işletmelerine şarj istasyonu kurabilirler. Yeşil mutabakat çerçevesinde kurmakta olduğumuz OSB, sanayi siteleri ve ticaret merkezlerinde buna uygun hareket ediyoruz. Çatıları güneş enerjili olarak yapıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bunun odağında gerçekleştiriyoruz."

Genel Sekreter Sarıkaya, üyeleri yeşil mutabakata uygun önlemler almaya davet ettiklerini de sözlerine ekledi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zorlu Enerji, Zonguldak, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji, Zonguldak'ta iki araçlık şarj istasyonu kuracak - Son Dakika

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