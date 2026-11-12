Zorlu Holding'de Yönetim Kurulu Başkanlığına Olgun Zorlu getirildi - Son Dakika
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Zorlu Holding'de Yönetim Kurulu Başkanlığına Olgun Zorlu getirildi

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Olgun Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. 1988'den bu yana Zorlu Grubu'nda çeşitli görevler üstlenen ve 2022'den beri başkan vekili olan Zorlu, Ahmet Zorlu'dan devraldığı mirası ileriye taşıma sorumluluğunu üstleneceğini açıkladı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Olgun Zorlu seçildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 1988'de Zorlu Grubu'nda göreve başlayan Zorlu, tekstil ve işletme alanındaki yükseköğreniminin ardında grubun farklı sektörlerdeki şirketlerinde yönetim kurulu seviyesinde sorumluluklar üstlendi ve uluslararası pazarlarda iş geliştirme faaliyetlerine liderlik etti.

Bu kapsamda 1998'de Zorlu Holding Yönetim Kurulu'na katılan ve 2022'den bu yana Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Zorlu, holdingin kurumsal yapısının gelişiminde etkin rol oynadı.

Zorlu Grubu, tekstil, tüketici elektroniği, beyaz eşya, mobilite, enerji ve gayrimenkul başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin sanayileşmesine, üretimine, ihracatına ve istihdamına katkı sunan grup, ürün ve hizmetleriyle Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda milyonlarca insana ulaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Zorlu, Ahmet Zorlu'dan devraldığı kıymetli mirası geleceğe taşımanın sorumluluğuyla görevini yürüteceğini belirtti.

Ahmet Zorlu'nun girişimci ruhunun, azminin ve ülkeye değer katma kararlılığının, Zorlu Grubu'nun gelişimine yön verdiğini aktaran Olgun Zorlu, "Onursal Başkanımız Zeki Zorlu ile Ahmet Zorlu'nun birlikte temellerini attıkları, vizyonlarıyla büyüttükleri grubumuzun değerleri, bugün de en güçlü dayanağımız. Bu köklü miras bundan sonra da yolumuzu aydınlatmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Zorlu, 70 yılı aşkın sanayi birikimi ve teknoloji yetkinliklerinin, geleceğe dönük adımlarının temelini oluşturduğunu vurgulayarak, önceliklerinin, üretim ve ihracattaki konumlarını korurken grubun güçlü olduğu alanlarda yeni iş modelleriyle rekabetçiliklerini artırmak olduğunu kaydetti.

Bu doğrultuda farklı sektörlerdeki deneyimlerinden yararlanarak katma değerli ürün ve hizmetlere, verimliliğe ve yenilikçiliğe odaklanacaklarına dikkati çeken Zorlu, "İnsan kaynağı, kurum kültürü ve dijitalleşme eksenindeki yatırımlarımızı sürdürerek kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz. Küresel gelişmeleri, riskleri ve fırsatları uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirecek, kararlarımızda veriyi, uzmanlığı ve ortak aklı esas alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Zorlu, Zorlu Grubu'nun en büyük gücünün, köklü değerleri, kurumsal birikimi ve insan kaynağı olduğunu vurgulayarak, profesyonel yönetim ekiplerinin deneyimine ve liderliklerine, çalışma arkadaşlarının bilgi birikimine ve fikirlerine güvendiğini aktardı.

Birlikte ortaya koydukları güç ve birlikte başarma anlayışıyla grubun geleceğini şekillendireceklerini vurgulayan Zorlu, "Ahmet Zorlu'nun 'Önce ülkem, sonra kurumum, sonra ailem' ilkesini yaşatarak ülkemiz için üretmeye ve değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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