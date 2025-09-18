Zorlu'nun finans şirketi, 138 milyon liraya Arsan Tekstil'e satıldı - Son Dakika
Zorlu'nun finans şirketi, 138 milyon liraya Arsan Tekstil'e satıldı

18.09.2025 09:27
Zorlu Holding'in finans sektöründeki tek şirketi Zorlu Faktoring, 138 milyon liraya Arsan Tekstil'e satıldı. BDDK onayının ardından satış süreci tamamlanırken, Kahramanmaraş'ta Ömer Faruk Arıkan tarafından 1984 yılında kurulan Arslan Tekstil'den satın almaya ilişkin resmi açıklama geldi.

Zorlu Holding'in finans sektöründeki tek iştiraki olan Zorlu Faktoring, resmen el değiştirdi. İstanbul merkezli şirket, Kahramanmaraş merkezli Arsan Tekstil tarafından satın alındı.

18 MART'TA KAP AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Yılın başında başlayan görüşmeler kapsamında Arsan Tekstil, Zorlu Faktoring'in sermayesinin yüzde 92'sini devralmak için hisse devir sözleşmesi imzalamıştı. 18 Mart'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, devir işleminin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) onayına tabi olduğu bildirilmişti.

138 MİLYON TL'YE SATILDI

Arsan Tekstil, sürecin tamamlandığını KAP'a gönderdiği bildirimle duyurdu. Açıklamada, Zorlu Faktoring'in 150 milyon TL nominal sermayesinin yüzde 92'sine karşılık gelen 138 milyon TL'lik kısmın satın alındığı ifade edildi.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ömer Faruk Arıkan tarafından 1984 yılında kurulan Arslan Tekstil'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 11. maddesi ve ilgili yönetmelik kapsamında, Zorlu Faktoring A.Ş.'nin sermayesinin %92'sine denk gelen 138.000.000 TL nominal kısmının şirketimiz tarafından Zorlu Holding A.Ş.'den satın alınmasına ilişkin işlemler 17.09.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
